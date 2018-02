Colau desafia l'oposició a pactar un govern alternatiu al seu

L'oposició, que ja té la mirada posada en les eleccions municipals del 2019, no confia en l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquest divendres, en el ple en què s'ha presentat la qüestió de confiança que ha de permetre a Colau aprovar els pressupostos, li han dit de totes les maneres possibles que els ha decebut a ells i que creuen que també ha decebut als seus propis votants. Ningú no ha sortit del guió i els 11 regidors de BComú s'han quedat sols en la votació. Però ningú no sortirà del guió tampoc en els 30 dies que s'obren ara perquè algú pugui presentar una moció de censura. No n'hi haurà i els pressupostos quedaran aprovats.

I, per això, Colau, després d'escoltar durant una hora llarga els retrets de l'oposició, els ha desafiat a fer el que li demanen a ella que faci: a posar-se d'acord. Un acord que els podria servir per presentar un govern alternatiu al d'ella. Si no és així -que no serà-, l'alcaldessa ha deixat clar que serà la ciutadania qui decidirà a les urnes si li renova o no la confiança. I, mentrestant, demana als grups que no bloquegin la ciutat. El compromís del govern, ha dit Colau, serà seguir portant a votació propostes importants per tirar endavant el seu projecte.

Els grups -amb l'excepció de la CUP- també han coincidit a contrastar la unitat exhibida ahir durant l'acte de suport al Mobile -el PSC ha aprofitat l'ocasió, aquí, per remarcat que és una iniciativa "d'herència socialista- amb la soledat d'avui de l'alcaldessa. I, de pas, alguns li han recordat que abans era més crítica amb el congrés.

El debat, com ja va passar en el ple que divendres va rebutjar la proposta de pressupostos per la via ordinària, ha tornat a ser agre. Però si divendres el principal cos a cos el van protagonitzar el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, i el cap de files socialista, Jaume Collboni, després que el PSC dinamités l'acord pressupostari, avui Pisarello ha concentrat els seus dards contra el PDECat i Cs. A l'exalcalde Xavier Trias, que ha titllat la negociació de "fiasco" i ha acusat el govern de ser "incapaç" de tirar la ciutat endavant, li ha criticat que "doni lliçons d'estabilitat" quan el seu partit, ha dit, ha portat, des del Govern, "el país contra les roques". A més, li ha recordat que, segons l'últim baròmetre, la ciutadania el suspèn a ell com a líder i li ha retret que l'any passat intentés pactar una moció de censura per desbancar Colau amb grups com Cs: "Ho tornaran a fer?".

Precisament, Cs ha sigut l'altre grup que ha patit l'envestida del tinent d'alcalde. Després que Carina Mejías fes gala dels resultats electorals de la formació taronja el 21-D i hagi aventurat que "molts barcelonins" no li renovaran la confiança a Colau, Pisarello ha recordat que Cs no té cap alcaldia i ha atacat personalment Mejías, a qui ha acusat d'haver sigut durant nou anys militant del PP i sense haver verbalitzat ni una discrepància amb la "política nefasta d'Aznar". "Menys hipocresia i quan vulgui anem als barris", li ha etzibat.

ERC, per mitjà d'Alfred Bosch, ha admès que el seu grup ja té l'esperança fixada en les urnes, en el 2019. Bosch ha definit el que va de mandat com "un desengany darrere l'altre" i ha acusat l'alcaldessa d'encarnar "la inestabilitat i la falta de confiança".

En nom del PSC, Jaume Collboni ha assegurat que el seu grup passa a sumar-se a la "legió de barcelonins decebuts" amb el govern de l'alcaldessa i ha acusat Colau d'haver "perdut el rumb". Collboni, però, ha firmat un discurs més conciliador que el de fa una setmana i ha demanat a BComú que no doni el mandat per perdut i que convoqui els grups per explicar-los quins són els "4 o 5" projectes que es volen tirar endavant en l'any llarg que queda de mandat.

També Eulàlia Reguant, de la CUP, ha retret a l'alcaldessa que avui no tingui la confiança que alguns grups, com el seu, sí que li havien donat per permetre-li la investidura o la modificació de pressupostos del 2016. "Posin al centre polítiques valentes", els ha demanat. I el PP ha considerat que l'alcaldessa hauria de dimitir perquè, a partir d'ara, i tot i aprovar els pressupostos, governarà "contra el ple municipal". Alberto Fernández Díaz, però, també ha retret a l'oposició la incapacitat per posar-se d'acord per impulsar un alcalde alternatiu.

També el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, que havia de formar part de l'equació que hauria permès a Colau aprovar els pressupostos, ha reiterat el seu vot contrari a la proposta del govern, que s'ha quedat sol. D'aquí a un mes, això sí, tindrà els pressupostos del 2018 aprovats.