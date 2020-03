I ara, amb qui deixem les criatures?: el coronavirus fa encara més difícil la conciliació familiar a Vitòria

El departament d'Educació del govern basc ha decidit tancar tots els centres escolars de Vitòria, incloses les escoles bressol, col·legis, ikastoles, instituts i universitats, fins al 23 de març pel coronavirus. Àlaba i la seva capital, Vitòria, es convertia ahir així en el primer territori de l'Estat on es prenen mesures absolutament excepcionals i extraordinàries per provar de contenir l'avanç de la malaltia. La mesura afecta prop de 63.000 alumnes. I ara, amb qui deixem les criatures? Aquesta és la pregunta que es fan els pares i mares. La decisió del govern basc crea un problema important per aquelles famílies en què els progenitors treballen i tenen fills petits que no es poden quedar sols a casa. A Vitòria, doncs, la crisi del coronavirus es trasllada a l'espai laboral per la impossibilitat de conciliar la vida familiar i la feina. De fet, milers de menors no tindran amb qui quedar-se i tampoc s'han previst serveis especials o altres activitats extraescolars que sí que existeixen, per exemple, durant les vacances. El teletreball, que podria ser una opció i que s'està estudiant, no seria una solució per a la majoria de treballadors en àrees com el comerç, la indústria o el sector primari, en què la presència física és una exigència.

Recórrer als avis, com s'ha fet en altres ocasions, no sembla aquest cop la millor opció, ja que les persones grans són població de risc, i més a Vitòria, on en aquests moments hi ha diversos centenars d'ancians en quarantena; entre ells, tots els residents d'un geriàtric privat. En aquesta línia, la diputació alabesa ha clausurat un centre de dia per a persones grans.

El lehendakari Urkullu ha fet aquesta tarda, durant un recés de la taula de crisi, una crida a la societat basca perquè entengui que les mesures davant del coronavirus van encaminades "a preservar la salut" i ha demanat a la ciutadania que actuï amb "responsabilitat i solidaritat", tot i que no ha esclarit què farà el seu executiu per pal·liar el greu problema que suposa deixar milers de nens i nenes sense l'atenció d'una persona gran. Aquest dimarts està prevista una reunió a tres bandes –govern, patronal i sindicats– per parlar sobre la repercussió de la crisi en l'economia, però també podria abordar la conciliació laboral i familiar provocada pel tancament dels centres educatius.

El govern basc ha justificat la mesura de suspendre les classes perquè als nens, adolescents i joves, tot i que són els que pateixen en menor mesura els efectes greus d'aquesta nova malaltia, se'ls considera, per la seva gran mobilitat, importants corretges de transmissió. Es tractaria, doncs, de protegir així la població de més risc, que són la gent gran i els malalts crònics. En aquest sentit, el govern basc també ha suspès totes les activitats extraescolars i l'esport escolar i l'Ajuntament ha tancat l'escola de música, la de folklore, el conservatori de dansa i l'escola d'arts i oficis. La mesura podria estendre's també als centres cívics, als quals cada dia acudeixen milers de veïns. La Vitòria educativa, social i cultural està tancada a pany i forrellat.

El professorat i la resta del personal no docent sí que han d'anar a treballar: els centres suspenen les classes però no l'activitat dels docents. En aquest sentit, el govern basc ha recomanat que els escolars facin vida normal aquestes dues setmanes fins al dia 23, però evitant els llocs on es desenvolupen activitats de grup.

La mesura de tancament total dels centres escolars s'ha adoptat aquesta tarda, però ja abans se sabia que el departament d'Educació havia decidit tancar l'escola pública i les ikastoles de Labastida, a la Rioja Alabesa, i Odon de Apraiz, a Vitòria. En el primer dels casos, perquè un alumne contagiat d'Haro (La Rioja), havia tingut contacte amb alumnes de Labastida durant un partit de futbol. I en el segon cas, pel contagi d'una professora. Així, s'ha tancat l'institut de Laguardia, també a la Rioja Alabesa.

Des de fa una setmana, Àlaba i sobretot Vitòria, s'ha convertit en una de les zones més castigades amb focus de contagi latents i en expansió del Covid-19. Preocupava que la majoria de contagis fossin entre el personal sanitari –més d'un centenar continuen encara en quarantena– i que s'haguessin produït en centres d'atenció primària i hospitals, principalment en el de Txagorritxu. A Euskadi hi ha ja 148 persones que han donat positiu als tests de Covid-19, de les quals 122 corresponen a Àlaba. Els morts s'eleven a sis, tres dels quals a Vitòria.