L'últim viatge (per ara) del Tramvia Blau

Desenes de persones han protestat a la plaça Kennedy de Barcelona aquest diumenge per la suspensió del servei del Tramvia Blau, un transport que té prop de 117 anys d'antiguitat. La concentració ha estat convocada per la plataforma Salvem el Tramvia Blau impulsada per ERC, i els manifestants han cridat el lema "El Tramvia Blau no és d'Ada Colau". Fins i tot algunes persones s'han vestit d'època per fer els últims viatges que el tramvia ha fet aquest diumenge.

El portaveu del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona no tingui una previsió sobre quan tornarà a circular després de la remodelació. Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que destinarà 11 milions d'euros a deixar el transport en condicions de circular "amb seguretat" molts més anys.

Les actuacions de remodelació previstes són un nova plataforma ferroviària, el canvi de totes les vies i la catenària, la renovació d'un dels tramvies –per dotar-lo de les eines de conducció que ja tenen els tres renovats anteriorment–, la reparació dels tramvies que habitualment fan el servei amb passatgers, la tramitació de la llicència d'activitat i altres actuacions complementàries.

Bosch lamenta que no se sàpiga quan tornarà a circular

El president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha visitat aquest diumenge el Tramvia Blau i ha lamentat que no se sàpiga quan tornarà a circular. "Avui molts venim a dir que ens estimem el Tramvia i que volem que torni aviat", ha manifestat abans de demanar que es presenti un projecte i que s'aclareixi quan començaran les obres. Segons Bosch, el govern de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no té "cap previsió" sobre quan tornarà a circular el tramvia i això significa que "alguna cosa s'ha fet malament".

La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal, assegura que el centenari Tramvia Blau tornarà a circular, però no ha revelat quan, malgrat les preguntes de l'oposició en el ple. Vidal ha explicat aquesta setmana que es durà a terme un "pla de modernització inèdit per permetre-li circular amb garanties de seguretat durant molts anys".

Mentre duri la suspensió del servei, els usuaris podran utilitzar com a alternativa la línia 196 de bus (pl. Kennedy-Bellesguard), que fa part del trajecte per l'avinguda Tibidabo i que circula cada dia de les 07.30 a les 22.00, amb freqüències de 13 minuts la major part del dia.



El Tramvia Blau, que data del 1901, és l'únic supervivent de l'antiga xarxa de tramvies de Barcelona. Fa un recorregut de 1.276 metres des de l'inici de l'avinguda del Tibidabo fins a la plaça Doctor Andreu, i salva un desnivell de 93 metres. TMB n'és l'operador des del 1981, per cessió de l'Ajuntament de Barcelona, i l'ha mantingut en funcionament des del 1985, amb una interrupció a principis dels anys 90 motivada per la construcció de la ronda de Dalt.