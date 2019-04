M87*: l’èxit col·lectiu darrere del primer forat negre mai captat

Com a científic que soc, la conferència de premsa d’ahir amb motiu de la difusió de la primera imatge real obtinguda d’un forat negre, el de la galàxia M87 (provisionalment batejat com a M87*) em va emocionar molt. El projecte Event Horizon s’ha apuntat un gran triomf. La imatge en si pot decebre els consumidors de pel·lícules enlluernadores de ciència-ficció, però és que aquí estem parlant del món real, de la captura de l’horitzó de successos d’un forat negre de 6.500 milions de masses solars en una imatge que s’ha obtingut després de processar 6 m 3 de discos de dades, en un macroprojecte que ha coordinat telescopis de diversos continents amb el resultat final d’un telescopi tan gran com la Terra, el més gran laboratori possible. Als meus blogs de Divulcat parlo sovint de la meravellosa teoria de la relativitat general (TRG) d’Einstein, una teoria única per descriure un univers únic com el nostre. La seva genialitat s’ha posat de manifest un cop més (com ara fa poc amb el descobriment de les ones gravitatòries).

Els ponents de la roda de premsa de l’Agència Espacial Europea (ESA, per les sigles en anglès) s’admiraven que les simulacions fetes del comportament d’un forat negre des de la TRG coincidissin tan perfectament amb la imatge real que han trobat, molt millor que altres alternatives (com els forats de cuc o les estrelles de bosons). Queden coses per fer. La primera, veure el forat de la nostra Via Làctia, cosa molt més difícil segons van admetre els científics. També, trobar la velocitat de rotació d’M87*, que sembla girar en el sentit de les agulles del rellotge i amb l’eix apuntant en la direcció oposada a la nostra, i determinar el seu disc d’acreció i el camp magnètic que origina el jet. Com ens convindria una coordinació així d’exitosa per resoldre els grans problemes socials!