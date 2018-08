MÉS per Mallorca proposa al Parlament Balear limitar el preu del lloguer a alguns barris de Palma

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat al Parlament Balear una proposició no de llei en la qual es demana la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans ( LAU ) per tal de facilitar l'accés a l'habitatge, i que també reclama fixar uns preus màxims a determinades zones de les Illes, sobretot de Palma. La proposta l'ha explicat aquest divendres l'alcalde de Palma, Antoni Noguera (membre de MÉS), juntament amb els seus companys de partit, Josep Ferrà i Joana Aina Campomar.



La proposta dels nacionalistes és que la LAU ampliï el termini de lloguer com a mínim de tres a cinc anys per tal d'evitar l' excessiva mobilitat dels llogaters, que a vegades veuen com al cap de tres anys els propietaris apliquen importants pujades de preu. L' altra mesura seria la modificació de la regulació de preus que permet la normativa actual per tal que es fixin, a determinades zones, uns preus de lloguer de referència que no es puguin superar en un percentatge determinat.



Segons el batlle, hi ha zones, com el barri antic de Palma o Santa Catalina, on els preus de lloguers són inassumibles pels ciutadans de les Balears. En cas que algun propietari intentés llogar el seu habitatge per un preu superior al marcat per la normativa que MÉS vol implantar se li prohibiria, tal com ha reconegut el mateix Noguera , que ha explicat que Barcelona i altres ciutats europees estan posant en marxa aquest tipus de preus de referència.



Els representants de MÉS han indicat que l'actual model és injust i que l'accés a l'habitatge és una prioritat. "No hi ha pitjor cosa per un batlle que veure que la gent no poc viure a la seva ciutat", ha comentat Noguera, que ha afegit que l'Ajuntament ha posat mesures com l'oficina de desnonament que ha ajudat 1.200 persones o la cessió de solars perquè es construeixi habitatge social.



Noguera ha indicat que el preu del lloguer ha pujat a Palma quasi un 40% en els darrers anys i que en alguns casos els ciutadans han de fer front a tarifes abusives per llogar un pis. El preu de referència s'establiria segons un estudi previ de cada zona.