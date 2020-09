Els MIR catalans es revolten: "La nostra vocació no justifica l'explotació"

"La nostra vocació no justifica l'explotació". "Treballo fins a 88 hores a la setmana". " Stop a l'abús de metges residents". L'amenaça de la pluja no els ha aturat i, decebuts amb la resposta "insuficient i inconcreta" de l'Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals de la xarxa sanitària concertada davant les seves reivindicacions laborals i formatives, els metges interns residents (MIR) de tot Catalunya s'han plantat per sortir de la precarietat. Fins dimecres, els futurs especialistes de tots els centres hospitalaris i d'atenció primària, públics i concertats, del país estan cridats a pressionar les autoritats perquè es respectin els seus drets bàsics, entre els quals hi ha les dotze hores de descans mínim ininterromput després de fer guàrdies, la supervisió professional contínua de les seves tasques i un increment salarial d'acord amb les responsabilitats que assumeixen.

Aquest mateix dilluns han començat les mobilitzacions a les portes del departament de Salut i també davant les delegacions de la conselleria a les tres demarcacions restants i els centres sanitaris. L'objectiu del col·lectiu és allargar la protesta fins dimecres si la conselleria no mou fitxa per dialogar, consensuar i acordar les millores que reivindiquen.

Salut ha informat que el matí de la primera jornada de protestes s'ha saldat amb una participació entorn al 37% -amb 1.172 professionals en vaga- segons les dades que els notifiquen els centres sanitaris. Un total de 396 residents han fet serveis mínims, tal com va decretar el departament de Treball per garantir el normal funcionament dels serveis d'urgències hospitalàries, radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital, així com l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu i l'assistència als pacients ingressats.

Els MIR ja són metges titulats que s'estan especialitzant i demanen, d'una banda, ser reconeguts com a peça indispensable del sistema sanitari i, de l'altra, poder-se continuar formant de manera tutelada. Compten amb el suport del sindicat majoritari de facultatius Metges de Catalunya, que és qui ha convocat la vaga. "Volem que s'esborri la imatge de peons amb què sovint s'associa la tasca dels residents i es vetlli pels seus drets laborals bàsics, inclòs el dret a la conciliació", defensa l'organització.

Propostes governamentals "insuficients"

"El sou base d'un MIR no arriba als mil euros al mes, hi ha jornades en què treballem més de trenta hores sense interrupció i no estem rebent ni la formació ni la supervisió necessàries", corroboren des de l'associació MIR Espanya, promotora de vagues a altres territoris com el País Valencià, on l'aturada ja fa dos mesos que va començar.

Altres col·lectius representatius de la medicina, com ara la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), també han denunciat "el tracte injust i la precarietat agreujada per la pandèmia que ha marcat l'empitjorament de les condicions laborals i ha afectat la formació de manera marcada", i han exigit a Salut una millora de les condicions d'aquests professionals. "Reivindiquem una adequació de l'itinerari curricular per assegurar l'adquisició dels coneixements i l'experiència necessària en el procés d'especialització mèdica", afirmen en un comunicat. I subratllen que la prioritat del sistema MIR és la formació especialitzada dels facultatius i "no la mera dotació de personal als centres de salut".

Divendres passat, 18 de setembre, els representants del col·lectiu MIR que integren el comitè de vaga i el sindicat Metges de Catalunya es van reunir amb representants de l'ICS i de les patronals per abordar els punts de discòrdia i intentar consensuar la suspensió de les protestes. El resultat no va satisfer els residents, que denuncien que el tràmit de mediació va consistir a "tirar pilotes enfora" sense incloure cap millora substancial.

El document governamental només inclou tres de la quinzena de millores plantejades pels metges residents: la creació d'una comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada de Catalunya; el compliment de la jornada i els descansos legalment establerts, i un increment del 5% de la retribució base en un període de dos anys. La proposta no ha convençut els residents, que mantindran les protestes, com a mínim, fins dimecres.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha traslladat el seu suport "als metges joves" com a representant de la professió mèdica i ha demanat a les parts –l'ICS, les patronals i el comitè de vaga– que "en aquest moment tan delicat que vivim", en al·lusió a la pandèmia de covid-19, "intensifiquin tots els esforços i el temps per assolir un acord necessari i ràpid, amb generositat i responsabilitat".

També la plataforma Marea Blanca de Catalunya ha volgut donar suport a la vaga dels MIR i ha convidat la ciutadania a fer-los costat. En un comunicat, el moviment defensa la unitat d'acció per millorar les condicions de tots els professionals. "Entenem que només des de la col·laboració dels treballadors i la ciutadania, units en els objectius i les reivindicacions, es podran millorar tant les condicions laborals com arribar a un veritable servei de salut públic sense exclusions de cap mena", asseguren.



Aquestes són les principals demandes dels MIR

Garanties formatives

Assegurar que el 15% de la jornada ordinària es destina a la formació no assistencial amb una planificació

Fixar un mínim de deu dies anuals assignats a la formació no assistencial dedicats a cursos, congressos i altres activitats formatives no curriculars

Establir una ràtio màxima d'un metge adjunt per cada quatre residents durant l'activitat assistencial. En cap cas un resident realitzarà activitat assistencial sense la supervisió d'un adjunt

Participació activa dels residents en els mecanismes d'avaluació de la formació i garantia que els residents tenen accés a tutories individuals i personalitzades

Millores laborals

Jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals, amb un màxim de 48 hores de treball setmanal sumant-hi la jornada ordinària i la complementària

Màxim de quatre guàrdies mensuals, una de les quals en dia festiu. La realització de més guàrdies mensuals serà voluntària i amb més retribució

Garantir el descans mínim ininterromput de dotze hores després d'una jornada, inclòs després d'una jornada de 24 hores

Respectar el descans de 36 hores setmanals ininterrompudes o bé de 72 hores quinzenals

Assegurar espais de descans dignes als centres, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Augments retributius