Macias: "El gran problema és que el traspàs de Rodalies no s'ha completat"

El descarrilament que dimarts va provocar la mort d'una persona a Vacarisses ha tornat a crispar les relacions entre Govern i Estat per la falta d'inversions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja va deixar clar que el seu departament vol reobrir el traspàs de Rodalies perquè només s'han executat entre un 12% i un 13% dels 4.000 milions d'euros promesos per al servei. En aquesta mateixa línia, l'encarregat de redactar el nou pla de Rodalies, Pere Macias, ha criticat avui que el "gran problema" del traspàs és que no s'ha completat. "Per motius que no puc entendre, encara no s'ha traspassat la quantitat de diners que ho fa possible", ha criticat en una entrevista a TV3. Macias creu que el traspàs i la redacció del nou pla han d'anar endavant de manera paral·lela i ha avançat que una de les actuacions que es preveu "clau" dins del nou full de ruta serà el desdoblament de la R3.

Macias ha detallat que el pla que ell és responsable de coordinar treballa amb un doble objectiu. D'una banda, millorar la fiabilitat de la xarxa, i, de l'altra, augmentar-ne la capacitat. En aquest sentit, ha avançat que es treballarà per aconseguir que les vies estiguin en "perfectes condicions", per fer "ampliacions necessàries" com la de la R3 i per disposar de més trens. En aquest últim punt, ha celebrat que Renfe estigui preparant un adquisició de trens per valor de 3.000 milions, que s'ubicaran, sobretot, a Madrid i Catalunya.

El pla que es prepara ha de tenir un abast de deu anys (2019-2028), però Macias ha detallat que hi haurà un paquet d'actuacions immediates que ja es preveuen per als pròxims tres o quatre anys, i que a partir de la primavera ja estaran definides les actuacions que es volen agilitzar més.