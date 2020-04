Madrid, Andalusia, Múrcia, el País Basc i Castella i Lleó no aplicaran l'acord sobre el final de curs a les escoles

Aquest dimecres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, es va reunir amb els consellers d'Educació de totes les comunitats autònomes per abordar com havia de ser el final de curs en plena crisi del coronavirus. L'acord adoptat passava per mantenir el final de curs al juny i obrir escoles a l'estiu per fer-hi activitats de reforç escolar dirigides, sobretot, a alumnes de famílies desafavorides que ho demanessin. Aquest dijous, però, cinc comunitats autònomes s'han despenjat del pacte i finalment no s'hi adheriran. Es tracta de Madrid, Andalusia, Múrcia, el País Basc i Castella i Lleó.

La majoria discrepen d'alguns dels criteris adoptats per acabar el curs i de la manera com s'han d'aplicar. Tal com va reconèixer aquest dimecres Celaá, les competències d'educació continuen transferides a les comunitats autònomes, per tant, tot i que l'acord d'ahir establia unes condicions generals per a tot el territori, les autonomies que no s'adhereixin al pacte dissenyaran a la seva manera com acabar el curs. Fonts del ministeri d'Educació recorden que les autonomies que han decidit no firmar l'acord ara, ho podran fer més endavant si ho desitgen.

Les comunitats governades pel PP coincideixen en criticar que l'acord no adopta uns criteris comuns per a les avaluacions, és a dir, que deixa en mans de cada comunitat autònoma el nombre d'assignatures suspeses que pot tenir un alumne per superar 4t d'ESO o 2n de batxillerat per poder superar l'etapa. Així, el conseller d'Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio, considera que aquest aspecte és una competència estatal i, per tant, hauria de ser el ministeri qui fixés aquest requisit. "Han de ser uniformes", ha dit en una entrevista a esRadio recollida per l'agència Efe.

En l'acord de la Conferència Sectorial, es va descartar l'aprovat general per a tots els alumnes, però es va pactar que s'avaluaria els alumnes a partir de les notes dels dos primers trimestres. A més, es va acordar que passar de curs fos la "norma general" i que repetir fos una "excepció". "Ara serà molt excepcional", va dir Celaá, sobre les possibilitats de no passar de curs, que fins ara, segons la llei, ja s'havien de considerar en circumstàncies "excepcionals". Per a la comunitat madrilenya, però, aquest criteri no és prou concret i consideren que no haurien de ser les comunitats autònomes les que ho decideixin. Amb tot, Ossorio ja ha avisat que a la Comunitat de Madrid la xifra d'assignatures per passar 4t d'ESO i 2n de batxillerat serà de "zero", és a dir, que només podran passar a la següent etapa els alumnes que no hagin suspès cap assignatura. "Tenen una por horrorosa als independentistes i nacionalistes i no s'atreveixen a regular el més mínim", ha etzibat Ossorio.

A Múrcia, a banda d'exigir uns criteris d'avaluació comuns, també exigeixen al ministeri que estableixi "un context econòmic" per poder desenvolupar les activitats de reforç educatiu durant l'estiu, perquè el document acordat dimecres no ho estableix. Al País Basc, per la seva banda, no veuen malament l'acord, però no s'hi adheriran perquè ja estan treballant pel seu cantó en els criteris a seguir sobre com acabar el curs. Catalunya sí que s'adherirà a l'acord perquè va en la línia del que ja havia plantejat el departament d'Educació i valora positivament que el ministeri mantingui l'autonomia de la conselleria a l'hora de prendre les decisions.