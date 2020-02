Cinc casos nous a Andalusia eleven a 30 els infectats pel coronavirus a Espanya

Cinc casos nous a Andalusia eleven a sis els contagis de coronavirus a la comunitat andalusa i a 30 el total d'infectats a l'Estat. Madrid ha confirmat aquest divendres al matí el seu cinquè cas de coronavirus: un home de 66 anys, que fa quatre dies que estava ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Infanta Sofia, a San Sebastián de los Reyes, i que aquest divendres ha sigut traslladat a l'Hospital Carlos III. L'home, en estat greu, no havia viatjat a cap de les zones considerades de risc i presentava una malaltia prèvia al contagi. Amb ell, són dos els pacients greus, tots a la capital espanyola: dijous va trascendir que un home de 77 anys havia ingressat amb complicacions.

Moments abans que es fes públic aquest positiu, el govern d'Aragó havia anunciat el seu primer cas de coronavirus: una noia de 27 anys que havia viatjat a Itàlia. En total a Espanya ja s'han registrat 32 casos de Covid-19, dos dels quals ja van ser donats d'alta fa dies. Espanya és el segon estat de la UE –després d’Itàlia, amb prop de 700 casos– amb més infeccions detectades. A Catalunya, fins ara, s'han registrat tres positius. L'últim pacient que va donar positiu és una noia de 22 anys, originària de Tenerife, que va estar del 19 al 25 de febrer a Milà i que després va venir a Barcelona.

315x241 Infografia dels casos de coronavirus a Espanya / ARA Infografia dels casos de coronavirus a Espanya / ARA

La Junta d'Andalusia va reconèixer dimecres a la tarda que podrien tenir el primer cas de coronavirus contret a dins de la Península. Si es confirma la versió del pacient, que la Junta dona per bona, voldria dir que hi ha altres persones amb el virus que encara no han sigut detectades i, per tant, es dispara el risc que es produeixin nous contagis locals. Fonts de la conselleria de Sanitat d'Andalusia van explicar que "aquesta persona ja estava ingressada des de fa sis dies perquè patia una pneumònia”, però no va ser diagnosticada fins dimecres, l’endemà que el govern espanyol decidís canviar el protocol i fer la prova del Covid-19 a aquells malalts amb infeccions respiratòries d’origen desconegut, encara que no haguessin estat en cap zona de risc. El pacient, gairebé una setmana després de ser a l'hospital sense estar aïllat, va donar positiu a la prova de coronavirus.