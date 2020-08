Madrid acapara l'increment més elevat de contagis a l'Estat

Ja fa dies que la Comunitat de Madrid centra l'atenció de l'evolució del coronavirus a l'Estat, tal com va passar quan l'epidèmia va començar a créixer a principis de març. Després que aquest dimecres el ministeri de Sanitat no pogués incloure els nous contagis a la capital espanyola, aquest dijous l'increment de nous casos al conjunt de l'Estat ha sigut molt elevat: 7.550. Aquesta xifra es deu al fet que incorpora els infectats dels últims dos dies a Madrid, que acapara el principal focus de transmissió. En les últimes 24 hores va reportar 842 dels 2.935 nous contagis, el màxim diari des de finals de maig. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que la Comunitat de Madrid és el territori on més cal fixar-se ara.

L'augment de contagis no és el que més preocupa l'epidemiòleg de Sanitat, perquè es pot deure a una capacitat de fer PCRs elevada, sinó si la transmissió està descontrolada. Per això, pren sentit la polèmica de la setmana passada en relació amb la quantitat d'asimptomàtics que s'aconsegueixen localitzar –són menys transmissors i, per tant, es pot tallar la cadena de contagis– i a la capacitat de trobar els contactes. Precisament, aquest dijous el conseller de Salut madrileny, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat que compta amb 500 rastrejadors, després que el govern regional també es veiés assenyalat per la contractació urgent de 22 efectius de l'empresa privada Quirón.

"Està prenent mesures cada cop més contundents i espero que siguin capaços de controlar-ho", ha manifestat Simón en roda de premsa l'endemà que es conegués un nou protocol a les residències de gent gran a Madrid. L'epidemiòleg no va voler entrar de nou en la capacitat de detecció d'asimptomàtics –Ruiz Escudero ha insistit que és del 70%, tot i que la setmana passada Simón deia que era del 15%–, però és un dels principals motius pels quals centra la seva preocupació en Madrid i no en Euskadi, per exemple. És la segona comunitat que més positius ha reportat, 545, però alhora la que més asimptomàtics detecta. La tranquil·litat de Sanitat respecte a Euskadi contrasta, però, amb la de la seva consellera, Nekane Murga, que va plantejar la possibilitat de declarar l'emergència sanitària. Són ja 121 les persones hospitalitzades a Euskadi, segons el govern basc, d'un total de 3.596 a tot l'Estat.

Catalunya i l'Aragó, mirall

Així, juntament amb Madrid, Simón ha expressat que l'augment de contagis s'està produint al País Valencià, tot i que puntualment aquest dijous només hagi registrat 76 nous positius en les últimes 24 hores. En canvi, la tendència s'estabilitza i fins i tot va a la baixa a Catalunya i l'Aragó. Segons el director tècnic de Sanitat, aquestes dues comunitats han gestionat amb un "èxit relatiu" la seva segona onada del juliol. Simón també ha assegurat que poden servir com a mirall per als territoris que ara tinguin més dificultats. De tota manera, l'Aragó és la comunitat que ha centrat el 66% de les 70 defuncions que han tingut lloc l'última setmana. Concretament, responen a dos brots en residències de gent gran i es van produir majoritàriament dijous i divendres de la setmana passada.