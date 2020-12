El pla de Nadal de Madrid: sense campanades a la via pública i amb restriccions als carrers

La regió de Madrid prendrà mesures específiques per afrontar el Nadal i, sobretot, per evitar les aglomeracions els dies més assenyalats. La conselleria de Sanitat de la comunitat ha avançat que posarà controls a la via pública fins al 7 de gener per evitar imatges que, de fet, ja s'han vist aquests últims dies: aglomeracions de persones fent les compres de Nadal.

Les restriccions, però, no només limitaran la circulació dels vianants pel carrer. Madrid dirà adeu a les campanades a la Plaza del Sol o, almenys, a poder-les seguir en persona davant de l'edifici de la Reial Casa de Correus. La conselleria ha anunciat que aquest acte, com la resta d'actes públics per celebrar les campanades a la regió, s'hauran de seguir per televisió –una recomanació que també va fer el ministeri de Sanitat a la seva proposta per Nadal.

És per això que la regió també ha limitat concerts, actes públics (s'ha suspès la concessió d'autoritzacions per activitats recreatives) i Cavalcades (només es podran fer en recintes acotats). El viceconseller de Salut de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, també ha explicat que es reduirà a la meitat l'aforament dels mercats de Nadal.

Per poder fer possible totes les restriccions, la Comunitat de Madrid ha sol·licitat la col·laboració de les policies municipals per posar controls a la via pública. La regió publicarà demà les normes al seu butlletí i es posaran en marxa fins al 8 de gener. Sobre la decisió de no donar suport al pla del ministeri i, en concret, al tancament perimetral de les comunitats del 23 de desembre fins al 6 de gener, Zapatero ha assegurat que la decisió del ministeri provocarà un "impacte mínim". "No ens sembla que estigui justificat quan es concedeix viatjar a famílies i pròxims: el concepte és molt ampli", ha apuntat Zapatero. En canvi, la regió sí que estarà tancada des d'aquest divendres fins al 14 de desembre.

El viceconseller madrileny també ha apuntat que l'esquí, com a pràctica a l'aire lliure, "si es mantenen els controls d'accés i distància de seguretat, no hi ha cap problema per practicar-lo".