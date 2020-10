Madrid assegura que Illa s'ha compromès a no prorrogar l'estat d'alarma

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'hauria compromès a no demanar una pròrroga de l'estat d'alarma a Madrid passats els 15 dies. Així ho ha assegurat aquest dimecres el vicepresident de la comunitat madrilenya, Ignacio Aguado, en roda de premsa. Malgrat el clima de tensió política, Aguado ha apuntat que la voluntat de les dues administracions és "buscar un marc jurídic diferent del de l'estat d'alarma" i que per això "és imprescindible la col·laboració". "La imposició mai és bona", ha insistit Aguado.

El vicepresident de la comunitat ha detallat que la conselleria de Salut de la regió continua treballant en una "proposta basada en zones bàsiques de salut" i ha obert la porta a abordar altres opcions com ara limitar per districtes. "Tot és perfectament compatible, no s'ha de fer una guerra de les estratègies sanitàries", ha insistit Aguado, que ha explicat que un cop finalitzi l'estat d'alarma presentaran "l'ordre més adequada en funció de la situació sanitària del moment", que esperen que rebi el suport del govern central. "Perquè les mesures funcionin ens hem d'entendre, ni el govern d'Espanya és capaç de controlar la pandèmia per si sol, ni les comunitats autònomes ni els ajuntaments tampoc", ha dit.

Dubtes amb les dades

Tot i així, des d'ahir dimarts el ministre de Sanitat posa en entredit les dades presentades per la comunitat al no coincidir amb les del ministeri. En aquest sentit, el conseller de Justícia de Madrid, Enrique López, ha rebutjat que el govern regional manipuli las xifres de la pandèmia reduint el nombre de PCRs. "És mentida que estiguem canviant les dades per rebaixar la corba", ha assegurat en una entrevista a TVE aquest dimecres. Al seu torn, Aguado ha insistit que la situació "és diferent", amb una reducció dels contagis per coronavirus, en comparació amb fa una setmana, però ha reconegut que la incidència continua sent "preocupant". Segons les últimes dades presentades per la comunitat ahir dimarts, la regió té una incidència acumulada de 457 casos per cada 100.000 habitants, mentre que des del ministeri de Sanitat van notificar una incidència de 489.

Sobre les mesures aprovades aquest dimecres per la Generalitat, Aguado ha apuntat que respecta la decisió de la conselleria de Salut, però demana "que també es respectin les de Madrid".

Un "Nadal verd"

Sobre les perspectives de control de la corba de contagis, el vicepresident madrileny ha dit que mentre no hi hagi una vacuna "s'haurà de conviure amb el virus". Aguado ha valorat positivament les mesures de circulació aprovades per Europa i ha augurat un "Nadal verd". "Vull unes festes en què Madrid sigui una regió oberta, on puguin venir visitants d'Espanya i altres regions d'Europa, i per això cal prendre mesures contundents". Sense especificar les mesures, i a l'espera de conèixer la nova ordre que des de la conselleria de Salut madrilenya pretenen presentar i negociar amb el ministeri de Sanitat, Aguado s'ha mostrat optimista en arribar als dies de Nadal amb "una incidència acumulada menor a 25".