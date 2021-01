Madrid diu que el 9% dels contagis ja són de la soca britànica: "Les regles del joc han de canviar"

La Comunitat de Madrid ha decidit endurir les mesures arran de l'increment dels contagis per coronavirus de l'última setmana. El govern madrileny vincula l'augment de la incidència acumulada (que ja supera els 900 casos per cada 100.000 habitants) a la variant de la soca britànica. En concret, el conseller de Salut madrileny, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat que la variant britànica ja significa un 9% dels contagis totals detectats. "La presència s'ha duplicat cada setmana. Han de canviar les regles del joc", ha alertat Escudero, en roda de premsa aquest divendres.

Arran d'aquest escenari Madrid ha decidit endurir mesures. D'una banda, ha ampliat el toc de queda de les deu de la nit a les sis del matí i ha ordenat que bars, restaurants i comerços tanquin a les nou. A més, el conseller de la comunitat ha demanat en especial a la població gran "no sortir de casa" i ha recomanat el teletreball. El confinament i tancament de zones bàsiques de salut s'amplia a 56 zones i a 25 localitats. En total, afecta el 24% de la població i segons la conselleria de Salut madrilenya concentra el 30% dels casos. A més, es prohibeixen les reunions en domicilis amb persones que no siguin convivents i en cas de reunions entre no convivents es limiten a 4 persones. Totes les mesures entraran en vigor el 25 de gener i s'allargaran fins al 8 de febrer.

"Preocupats per la variant britànica"

El conseller ha reconegut que estan "molt preocupats" per l'expansió de la variant britànica del coronavirus a la comunitat. Escudero ha dit que la positivitat de la soca britànica arriba al 30% del total de la mostra en "alguns centres de salut". "Això ens fa estar molt alerta, lamentablement. Demanem absoluta precaució", ha insistit. Des del govern no demanen el "confinament domiciliari", però insisteixen en la "responsabilitat individual i en la reducció de la mobilitat per frenar l'augment dels casos". El conseller no ha descartat que en dues o tres setmanes la variant sigui "majoritària" a la comunitat.

Tanmateix, i després de l'anunci d'aquest divendres del primer ministre britànic, Boris Johnson, que ha apuntat que hi ha "algunes evidències que la nova variant podria estar associada a un major grau de mortalitat", el govern madrileny han descartat aquesta opció. "Ara per ara no tenim cap evidència científica que això sigui així. No podem espantar a la població", ha dit el govern.