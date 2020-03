El coronavirus ja compta amb més de 120 infectats a tot l'Estat i creix a Madrid

Continua l'escalada de contagis de coronavirus arreu de l'Estat i especialment a Madrid. Aquest dilluns les noves xifres ja passen del centenar, tal com ha informat el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, que ha parlat d'uns 120 casos. A la capital espanyola s'han registrat 13 casos nous i ha elevat el total de positius fins a 32. Es tracta de la comunitat amb més afectats pel Covid-19 i el focus de preocupació de les autoritats sanitàries, ja que fins al moment només es coneix la font de contagi de sis dels casos. Els altres 22, apunta la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, tindrien un origen local i, per tant, els infectats no haurien viatjat a les zones de risc ni haurien estat en contacte amb persones que sí tenien aquests antecedents de viatge. Un nucli important és al municipi de Torrejón de Ardoz, amb dos fronts detectats, un dels quals d'un grup evangèlic.

651x577

Simón ha avisat que el ministeri es planteja passar de la fase de contenció a la de mitigació en un punt concret de la Comunitat de Madrid i del País Basc, on hi ha 12 casos confirmats, inclòs un professional sanitari de qui no s'ha detectat l'origen de la infecció. Aquesta nova situació podria implicar mesures de "restriccions" en la mobilitat o en llocs amb aglomeracions, però ha demanat "prudència". De fet, ha apuntat que és una possibilitat que encara s'ha d'acabar de valorar, després d'haver-se abordat en una reunió aquest migdia amb les comunitats autònomes. Aquesta tarda en tindrà lloc una altra. Abans de prendre mesures amb "afectacions socio-econòmiques", com podria ser el tancament d'escoles, ha asseverat que el més eficaç seria que les persones amb símptomes del coronavirus es quedin a casa. Preguntat per l'arribada del 8 de març, que comptarà amb mobilitzacions arreu de l'Estat, ha opinat que s'ha de celebrar amb normalitat, però ha insistit que les persones que notin algun problema respiratori no surti al carrer, de la mateixa manera que no s'hauria de fer amb cap altre malaltia que es pogués estar incubant.

Entre altres, una de les decisions que s'ha pres amb els responsables de vigilàncies i alertes de les comunitats és establir mesures dirigides a garantir que els professionals sanitaris extremin precaucions per no contagiar-se. "Que el personal sanitari eviti situacions de risc per no perdre el personal que ha de donar resposta", ha subratllat Simón. Ha explicat que la conversa s'ha centrat en la situació de cinc llocs: Andalusia, pel primer brot que ara "sembla identificat l'origen" i que no ha generat mes casos; Castella-la Manxa, on hi ha un cas amb l'origen no identificat; Madrid, País Basc i Catalunya, perquè té un cas amb un metge contagiat a l'Hospital Clínic amb alt risc de transmissió dins el centre, tot i que no ha succeït, segons ha relatat.

A la resta de l'Estat els contagis són d'importació, amb un focus important en Itàlia. Precisament, a Cantàbria s'han diagnosticat deu nous casos, però estan identificats. La darrera actualització que ha donat Simón en les diferents comunitats autònomes és: Andalusia, 12; Astúries, 1; Balears, 2; Canàries, 7; Cantàbria, 10; Castella-la Manxa, 3; Castella i Lleó, 7; Catalunya, 15; País Valencià, 15; Extremadura, 6; Madrid, 32; Navarra, 1; i Euskadi 12. En relació als casos de gravetat, no ha donat dades concretes però les ha situat en entre cinc i deu.