Madrid ordena no renovar el contracte als sanitaris que es neguin a treballar al nou hospital d'Ayuso

La Comunitat de Madrid ha ordenat que no es renovi el contracte als professionals sanitaris que s'han incorporat com a reforç per la pandèmia i que es neguin a treballar a l'Hospital Isabel Zendal, el nou hospital de pandèmies inaugurat recentment per Isabel Díaz Ayuso i construït a Madrid en un temps rècord de només cent dies. En l'actualitat hi ha més de 300 pacients de coronavirus a l'hospital.

La conselleria de Sanitat al·lega que es tracta d'un "mecanisme necessari per respondre a la situació d'emergència sanitària i garantir la dotació de recursos humans necessària per garantir el correcte funcionament de l'hospital i la qualitat de l'assistència sanitària als pacients", segons ha informat El País i ha corroborat l'agència Efe.

La conselleria de Sanitat ha enviat als centres sanitaris una circular en què demana que confirmin "no haver contractat cap professional" que es negui a treballar a l’Hospital Isabel Zendal. "Es reitera que cap professional podrà ser contractat novament per un altre motiu si prèviament ha renunciat al seu nomenament covid, llevat que el motiu de la renúncia sigui una millora d'ocupació. Així mateix, es recorda que els professionals que renunciïn a estar adscrits a l’Hospital Isabel Zendal no podran continuar prestant servei al centre d'origen", diu la circular. A més, s'exigeix un "informe justificatiu" en casos d'incompliment d'aquesta instrucció per part dels centres sanitaris.

Des de la conselleria de Sanitat argumenten que el decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma habilita les comunitats autònomes a "establir la realització de prestacions personals en l'àmbit dels seus sistemes sanitaris i sociosanitaris, sempre que això resulti imprescindible per respondre a la situació d'emergència sanitària". "La Comunitat de Madrid ha fet més d'11.000 contractes de reforç per fer front a la pandèmia i l'Hospital Isabel Zendal és el centre de referència per al trasllat i l'ingrés dels pacients afectats pel virus", afegeixen des la conselleria.

El sindicat de metges Amyts ha destacat que "la millor política de recursos humans no és la del càstig" i ha recordat que un hospital nou com l’Hospital Isabel Zendal hauria de tenir "una plantilla nova". En cas contrari, insisteix, s'haurien de cobrir "totes i cadascuna de les vacants generades" pel trasllat de professionals d'altres hospitals a aquest centre. A través de Twitter, CCOO ha avançat que estudia "accions legals" contra aquesta decisió de la Comunitat de Madrid i recorda que al desembre ja va sol·licitar a la justícia mesures cautelars per "aturar els trasllats a l'Isabel Zendal". Per la seva banda, la UGT afirma en un comunicat "que la solució des de l'inici hauria sigut tenir plantilla pròpia a l'Hospital Isabel Zendal".