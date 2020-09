Madrid suspèn la convocatòria massiva de proves als professors després de grans aglomeracions

Diferents instituts de la Comunitat de Madrid s'han despertat aquest dimecres amb llargues cues de personal docent per fer-se tests massius de coronavirus davant la imminent tornada al col·legi. Tot just ahir dimarts a la tarda el govern regional va enviar un correu electrònic urgent a tots els directors de centres per convocar el personal a fer-se les proves ja de bon matí, cosa que ha generat àmplies aglomeracions de professors. "No s'han complert cap de les normes de seguretat, l'entrada estava col·lapsada i els professors eren al gimnàs del centre sense ventilació", ha explicat la delegada de Prevenció i Salut Laboral de CCOO a Madrid, Elena Vaquero. Arran del caos generat, la comunitat ha informat al cap d'unes hores que anul·lava les proves massives al professorat, fins demà dijous. La Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid ha apuntat a que no s’havien respectat els torns i ha demanat “responsabilitat” als docents. Al seu torn, el Conseller d’Educació, Enrique Ossorio, ha demanat “disculpes a aquelles persones citades” i ha anunciat el “reforç”de l’operatiu amb més centres i treballadors de Protecció Civil de la Comunitat, així com de l'Ajuntament de Madrid. També ha anunciat l'habilitació d'un centre educatiu més.

Però el personal docent no només denuncia la falta de coordinació, perquè s'ha convocat els professors en menys de 24 hores d'antelació, sinó que també s'hagin privatitzat les proves a través de l'empresa Ribera Salud. Des de l'empresa han assegurat que "només executen el contracte" i que "tant la convocatòria com el procediment l'ha decidit la comunitat de Madrid". Amb tot, FACUA Madrid ha presentat una denúncia a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per la "difusió de dades personals de milers de treballadors". Segons FACUA, al correu electrònic de la Comunitat de Madrid en què es convocava els professors per fer-se les proves hi anava adjunt un document amb dades personals de 16.720 treballadors. Al seu torn, CCOO també presentarà una denuncia per "haver filtrat dades laborals", assegura Vaquero.

De vergüenza, Díaz Ayuso. #ESTAPASANDO Convocatoria al profesorado para realizar la prueba Covid. Servicio privatizado, mal organizado e improvisado como todo lo del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Hay colegios que se están yendo por la inseguridad montada

La convocatòria s'emmarcava en el pla de retorn a les escoles, presentat per la comunitat, en què es recull l'objectiu de fer proves PCR a prop de 100.000 docents i membres del personal de l'administració i serveis educatius públics i concertats de la regió. La convocatòria ha començat aquest dimecres i s'allargarà fins dilluns. Al malestar d'aquest dimecres per una convocatòria "caòtica", s'hi afegeixen les últimes paraules de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre la tornada a l'escola. En una entrevista a Esradio, Ayuso assegurava que "és probable que pràcticament tots els infants és contagiïn per coronavirus al llarg del curs escolar". Unes declaracions que han generat una allau de crítiques a les xarxes socials.

Els contagis creixen

Madrid és ara mateix la regió que més preocupa al govern espanyol. El nombre de casos diagnosticats els últims catorze dies s'enfila fins a 31.947, mentre que la incidència acumulada ja és de 479,44 casos per cada 100.000 habitants, segons les últimes dades oficials del ministeri de Sanitat publicades ahir dimarts. La dada supera amb escreix la resta de comunitats. De fet, si es miren les dades de fa dues setmanes, la incidència acumulada era de 268,23 casos, quasi la meitat. Pel que fa a les proves PCR, el nombre de tests realitzats entre el 22 i el 28 d'agost ha sigut de 98.858. A la comunitat hi ha actualment 2.029 pacients amb coronavirus ingressats a l'hospital, i 211 són en unitats de cures intensives.