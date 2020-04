Madrid segueix desmantellant els equipaments del coronavirus

Meseta és el nom que eloqüentment se li ha donat a Madrid a l’època posterior al pic de la corba, en què la reducció d’hospitalitzacions i morts es va produint de manera lenta. A l’inici d’aquesta etapa, fa prop de dues setmanes, es va viure la pressió hospitalària més intensa i com a mínim va vorejar el col·lapse. Ara a la capital espanyola es veu la llum al final del túnel i ja es pensa en la desescalada, no només en la vida de la gent, sinó en tota la infraestructura extraordinària que s’ha instal·lat per combatre la pandèmia. El fort impacte va fer que Madrid fos dels primers llocs on obrir morgues, hospitals de campanya i hotels medicalitzats, que ara progressivament comencen a clausurar per la disminució de l’estrès. Després que divendres passat el recinte firal d’Ifema tanqués un dels pavellons i es quedés amb un únic espai on mantenir els ingressats, aquest dimecres ha estat el Palacio de Hielo de Madrid que va tancar les portes. Des del 24 de març ha acollit 1.146 fèretres.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assenyalat la duresa per la quantitat de morts que havien passat pel recinte i alhora la satisfacció per la clausura. La setmana passada ja va tancar el Palacio de Hielo de Majadahonda, on havien romàs provisionalment 162 cossos sense vida, i a l’Institut de Medicina Legal a Valdebebas, que és l’única morgue que continuarà oberta, 589. En total, 1.897 morts han passat per alguns dels tres equipaments reconvertits. A Madrid el funerari ha sigut un dels serveis que més desbordat s’ha vist les últimes setmanes, així com el sanitari, evidentment.

En els moments més durs de la crisi ha arribat a haver-hi 15.000 persones hospitalitzades i 1.500 a les unitats de cures intensives (UCI). Les últimes dades a la Comunitat indiquen que dimarts hi havia 7.464 malalts en hospitals i 1.024 greus. "Les urgències s'han relaxat, però vivim una calma tensa esperant la segona onada", afirma a l'ARA una metgessa d'un hospital cèntric de Madrid, que lamenta que ara arriben massa tard als hospitals malalts d'altres patologies.

Donada aquesta petita millora, els hospitals fa dies que planegen un replegament i una tornada a una certa normalitat. L’objectiu és derivar els pacients de covid-19 a Ifema perquè es converteixi en l’hospital central de coronavirus, juntament amb altres que són de suport com el de Santa Cristina i el de la Creu Roja, i els tres de mitjana estança: Guadarrama, Fuenfría i Virgen de la Poveda. D'aquesta manera, els hospitals podran a poc a poc recuperar l'activitat habitual de cara a les pròximes setmanes. Segons fonts de la conselleria de Sanitat, es començarà pels hospitals més petits i les primeres instruccions es donaran a les àrees de pediatria i d'obstetrícia.

A Ifema, on hi ha actualment uns 400 pacients, hi han ingressat fins a 3.700 malalts i ja s’han donat 3.200 altes, tal com va informar el conseller de Sanitat, Enrique López, a principis de setmana. Un altre dels hospitals de campanya que es van habilitar, el de Leganés, va tancar fa setmanes i de mica en mica aniran tancant també els hotels medicalitzats. N’hi ha 13 amb uns 700 llits ocupats, però la majoria són de casos lleus i de gent que per circumstàncies del seu domicili no pot fer l’aïllament a casa.

Reforç de l’atenció primària

El desmantellament d'algun dels espais d'Ifema es va acordar per reforçar els centres d'atenció primària, que adopten un rol primordial en el seguiment domiciliari dels infectats i també en el suport a les residències de gent gran. Una de les infraestructures que es manté a la Comunitat de Madrid és l'Agència de Seguretat i Emergències, que té un comandament únic per actuar als equipaments de persones d'edat avançada. No és cap novetat que ells han sigut un dels focus de la pandèmia i, de fet, la Fiscalia investiga la gestió en una quarantena de residències de gent gran a la Comunitat de Madrid.