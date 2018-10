Madrid vol saber quant ingressen els sensesostre i restar-ho de les ajudes

Polèmica a Madrid. El govern de la comunitat, del PP, està preguntant a persones sense sostre quant ingressen d'activitats com la mendicitat o la recollida de ferralla. Segons ha publicat 'El País', l'objectiu de la mesura, que passa per reclamar als sol·licitants de la renda mínima garantida (RMI) una declaració jurada dels beneficis que obtenen al carrer, és descomptar-los aquests ingressos de la prestació que rebran. Un document amb data del 20 d'agost al qual ha tingut accés el diari mostra com la direcció general de Serveis Socials de Madrid dona un termini de deu dies a una persona que viu al carrer per xifrar els seus ingressos mensuals i la quantitat que reconegui es preveu que li computi, com s'especifica a la llei, com a mínim al 70% de l'import vigent de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (376 euros).

Això vol dir, segons recull el diari, que si algú assegura, per exemple, que treballa unes 20 hores a la setmana (mitja jornada laboral) i obté uns 100 euros al mes, l'administració interpretarà que ingressa 190 euros, que se li descomptaran dels 400 que podria arribar a rebre. Les organitzacions que lluiten contra l'exclusió social ja han posat el crit al cel. Asseguren que es tracta d'una mesura enfocada a fiscalitzar els més vulnerables, allargar el tràmit per cobrar l'ajuda i, també, descartar directament alguns candidats a ser-ne beneficiaris.

La conselleria de Polítiques Socials ha explicat a 'El País' que volen saber quins ingressos tenen perquè així ho recull el decret que regeix la RMI. Defensen que "sempre" han fet aquesta pregunta als sol·licitants. Defensen que si, per exemple, algú diu que un mes guanya cent euros de la ferralla, "per exemple, un drapaire que declara guanyar 100 euros al mes", amb unes taules de què es disposa, se li calcula la RMI que ha de rebre. I que, si al mes següent aquesta persona declara que ja no guanya aquests diners, se li torna a calcular la RMI respecte a la seva nova situació.

A Madrid hi ha 30.000 famílies que perceben aquesta ajuda, de 400 euros per persona, pensada per a gent sense ingressos ni propietats. L'ajuda pot arribar fins als 735,90 euros en funció dels membres que tingui la família.