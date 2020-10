Madrid limita les reunions nocturnes a només els convivents en una mateixa llar

El conseller de Salut de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciat que la regió limitarà a partir d'aquest dissabte a la tarda les reunions socials a l'àmbit de convivència. La mesura entrarà en vigor demà, dissabte, quan decaigui l'estat d'alarma, i limitarà les reunions a partir de la mitjanit i fins a les 6 del matí. Només les persones que conviuen podran estar reunides en aquesta franja horària. Així ho ha anunciat Escudero en roda de premsa aquest divendres. La resta del dia les reunions es mantenen limitades a sis persones.

La regió aplicarà aquesta mesura a tota la comunitat, a més d'altres restriccions que afecten principalment l'aforament i els horaris de bars i restaurants (es prohibeix el servei de barra, però s'amplia l'horari d'obertura fins els 12 de la nit), els teatres i els parcs. La comunitat ha detallat que tancarà tots aquests espais també entre les 12 de la nit i les 6 del matí. "Tot tipus d'activitat es tancarà a partir de les 12 de la nit, inclosos cinemes i teatres", ha dit la directora de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Elena Andradas.

A més a més, la regió també tornarà a limitar la mobilitat amb caràcter perimetral de 32 zones bàsiques de salut que tenen una incidència elevada, una mesura que entrarà en vigor a partir de dilluns. D'aquestes àrees bàsiques, 9 són districtes de la ciutat de Madrid. Aquesta mesura torna a restringir l'entrada i sortida de la població excepte per motius justificats, com anar a treballar, anar als centres educatius o cuidar persones dependents. En el moment actual, veient l'evolució de la pandèmia, Escudero ha detallat que prenen com a punt de tall una incidència acumulada per sobre de 500, tot i que també tindran en compte "les característiques dels infectats", és a dir, si afecta població jove o adulta, i si és una zona rural o de més densitat de població.

Sobre la possibilitat que l'Estat aprovi un toc de queda, Escudero ha detallat que si els elements jurídics ho permetessin la mateixa regió ho faria, però espera "claredat i lleialtat", ja que de moment no han arribat a cap acord amb el govern espanyol. Les noves ordres de la comunitat les ha de ratificar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

Contradiccions

Tanmateix, minuts després de la roda de premsa del govern regional de Madrid anunciant les noves mesures, els socis de govern, Ciutadans, han denunciat que no eren coneixedors de la proposta de la conselleria de Salut madrilenya. De fet, el vicepresident del govern, Ignacio Aguado (Cs), ha recollit el missatge del seu partit i ha demanat a través de les xarxes socials que sigui el govern espanyol qui "agafi el control de la pandèmia". "No ens podem permetre un segon confinament com el mes de març. Necessitem un Pla Nacional i no 17 estratègies diferents", ha subratllat Aguado. Un missatge que mostra, una altra vegada, les fissures internes amb el seu soci de govern, el Partit Popular, a la comunitat.