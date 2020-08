Madrid preveu restringir les visites a residències davant l'augment de contagis

L'esgarrifós balanç de morts per covid-19 a les residències és especialment destacable a Madrid. Es calcula que hi hauria hagut prop de 6.000 defuncions d'interns pel virus o amb símptomes compatibles des de l'inici de la pandèmia. Amb l'increment de contagis a la comunitat de les últimes setmanes –8.578 en els últims quinze dies–, el govern d'Isabel Díaz Ayuso admet que han tornat a aparèixer brots de coronavirus en aquests centres i veu previsible que n'hi hagi més. És per això que la conselleria de Sanitat està ultimant un protocol amb criteris epidemiològics per restringir visites, ingressos i sortides de les residències.

Cal "valorar la necessitat de prendre mesures de restricció de la mobilitat, reducció de les relacions socials i tancament de determinades activitats en funció de la situació epidemiològica", consta en l'esborrany del protocol de l'executiu madrileny, recollit aquest dimecres per diverses agències. "El virus no pot entrar a les residències perquè, quan hi entra, ja sabem que el resultat és devastador", ha afirmat en declaracions als mitjans la consellera de la Presidència autonòmica, Eugenia Carballedo, que ha afegit que l'objectiu és aconseguir un "control ferri" d'aquests centres.

De les més de 500 residències que hi ha a la comunitat, segons Carballedo, en "algunes" el covid-19 ha tingut un impacte "important", mentre que en d'altres no ha tingut "gairebé rellevància". El protocol, en aquest sentit, tindrà una aplicació diferent en funció del centre, i no només tindrà en compte l'impacte del virus a Madrid sinó també el grau d'immunitat dels residents. En el pitjor dels escenaris, si la taxa d'incidència del coronavirus és superior als 80 casos per cada 100.000 habitants acumulats durant l'última setmana –ara és de 80,96, segons el ministeri de Sanitat– i el centre té una baixa immunitat (menys del 50% dels usuaris amb anticossos), es prohibirien les visites de les famílies, els ingressos i sortides dels avis.

La resta d'escenaris són més laxos, ja que la conselleria considera que "mantenir les relacions socials és necessari per a la qualitat de vida" de les persones grans. Així, per exemple, per a una incidència inferior a 50 casos per cada 100.000 habitants es permetrien tres visites a la setmana d'una hora com a màxim i amb cita prèvia. Entre 50 i 80 casos per cada 100.000 habitants, els residents no podrien sortir i les visites es restringirien a dues a la setmana si hi ha entre un 50% i un 70% d'usuaris amb anticossos. I amb menys del 50%, aquestes dues visites serien de com a màxim mitja hora.

El sector reclama "extremar" les mesures

La difusió del protocol arriba en un moment en què les principals patronals de les residències auguren una situació complicada en les pròximes setmanes i demanen al govern d'Ayuso "extremar" les mesures per contenir el virus. Segons explica en una entrevista a l'agència Efe Jesús Cubero, secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE), el sector aposta per suprimir les visites dels familiars i les sortides dels usuaris a les residències on s'hagin detectat brots però també en totes les que depenguin de la mateixa àrea sanitària.

El protocol amb què treballa l'executiu autonòmic no va tan enllà, però la pressió de les famílies sobre els centres no afluixa. La Plataforma d'Afectats pel Coronavirus, formada per familiars de víctimes del covid-19, ha reclamat aquest dimecres una auditoria "urgent" de la gestió que s'ha fet de la pandèmia a l'estat espanyol i ha demanat a les gestores de les residències d'avis, especialment a les de grans fons d'inversió, que col·laborin per aclarir què ha fallat. Ángel Juárez, un dels portaveus de l'entitat, ha avançat que ja s'han presentat un miler de demandes judicials per les morts en llars d'avis arreu de l'Estat i ha augurat un "riu de litigis" en els pròxims mesos.