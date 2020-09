Madrid limitarà a 10 persones les reunions privades i farà 2 milions de tests ràpids

L'increment de casos de coronavirus a Madrid ha dut la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, a aprovar noves mesures per evitar l'expansió de la pandèmia a la regió. Les mesures entraran en vigor dilluns, 7 de setembre, i entre les principals novetats es limitaran les reunions no només als espais públics, sinó també als privats, a 10 persones. També s'ampliarà l'oferta d'hotels medicalitzats, el nombre de rastrejadors s'enfila fins als mil i s'afegeixen 150 rastrejadors de l'exèrcit. "Entenem que per la situació epidemiològica s'han de prendre aquestes mesures", ha reconegut el conseller de Salut de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, en roda de premsa aquest divendres.

Les mesures s'emmarquen en el denominat Pla Retorn, que "es revisarà constantment i es modificarà en funció de la situació epidemiològica", ha explicat Escudero, que també ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat en què assegura que "la pandèmia està estable i controlada a la Comunitat". Tanmateix, ha afegit que "això no impedeix que no estiguem preocupats, però no estem alarmats".

Les noves mesures també recullen la realització dos milions de proves ràpides "per facilitar i agilitzar el diagnòstic", ha explicat Escudero. Una reducció dels aforaments del 75% al 60% en funerals, casaments, parcs d'atraccions i sales de jocs. També es posarà en funcionament una campanya de conscienciació amb un pressupost de 3,5 milions d'euros que durarà fins al Nadal.

Amb tot, des del govern regional han insistit en el fet que "la comunitat està posant tots els mitjans possibles". Totes les mesures es revisaran cada quinze dies i la seva posada en funcionament té per objectiu "incrementar la capacitat de diagnosis per detectar els asimptomàtics i retallar les cadenes de transmissió, amb el fi de frenar l'expansió del coronavirus", ha detallat el regidor madrileny, que ha argumentat que "és difícil prendre decisions en una ciutat amb tanta densitat de població i mobilitat".

Si la situació epidemiològica no millora i davant la possibilitat de confinar la regió, el conseller ha apuntat: "Si s'ha de prendre la decisió de confinar la població pel nombre de casos, la prendríem", tot i que ha insistit que "la pandèmia està en una situació estable". Des de la conselleria també s'ha explicat que si detecta que algú "incompleix" les mesures s'obriria una sanció, tot i que no ha especificat com.



Els contagis creixen

Madrid augmenta el grau de mesures en un moment en què està al punt de mira del ministeri de Sanitat. Aquest divendres, Escudero ha detallat que avui dia hi ha 107 brots comunicats, dels quals 41 estan en actiu. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, Madrid acumula 31.146 casos els últims 14 dies i des de l'inici de la pandèmia suma 133.656 casos. Segons ha explicat el conseller de Sanitat, la mitjana d'edat és de 38 anys i ha especificat que el 62% dels casos dels últims 15 dies afecten població entre 15 i 59 anys, amb "especial incidència a la zona sud". En aquests moments, a Madrid hi ha 2.162 persones hospitalitzades i 230 ingressades en unitats de cures intensives. "No és comparable als mesos de març i abril", ha insistit Ruiz, que ha explicat que pròximament presentaran un pla per "reforçar" l'atenció primària.