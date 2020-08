Madrid adjudica d'urgència i a dit el servei de rastrejadors a una entitat privada

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que la corba epidemiològica de Catalunya ha entrat "aparentment" en fase de descens. L'epidemiòleg ha elogiat que s'hagi pogut controlar la transmissió del virus a Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana, especialment en aquesta zona ja que, segons ha apuntat, són llocs complicats per la densitat poblacional. Amb tot, i malgrat l'augment de casos a Euskadi i Andalusia, Simón continua assenyalant Catalunya, Madrid i l'Aragó com les comunitats més afectades.

A la Comunitat de Madrid ha tornat a haver polèmica per la gestió de la crisi sanitària del covid-19. Després del foc creuat entre el ministeri de Sanitat i la regió per les dades incompatibles de cribatge i detecció de casos asimptomàtics i que Simón s'ha negat a valorar, aquest dilluns ha transcendit que el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha adjudicat a dit el servei de rastrejadors de covid-19 a l'entitat Quirón Prevención.

El contracte té un valor de quasi 200.000 euros i s'ha tramitat pel procediment d'emergència. Així figura al portal de contractació pública de la comunitat, en què s'especifica que l'entitat privada –que penja del grup hospitalari més gran de l'Estat, QuirónSalud– serà l'encarregada de la tasca de rastreig de casos i contactes estrets de positius de coronavirus mitjançant enquestes.

La Direcció General de Salut Pública de la conselleria de Sanitat madrilenya va signar la resolució el passat divendres 7 d'agost. El servei, format per vint auxiliars d'infermeria i dos metges que treballaran en dos torns, tindrà una duració aproximada de tres mesos i un cost de 194.223 euros. Segons es fixa a la resolució, s'hauran de fer entre 190 i 220 enquestes al dia.

La conselleria justifica el contracte amb "la importància dels serveis" a causa de l'increment de casos i amb el fet que es tracta d'una "emergència de caràcter inajornable" que ha de fer un proveïdor extern amb experiència. La memòria del contracte afirma que Quirón Prevención és l'única empresa que pot realitzar aquesta tasca, ja que compta amb "les instal·lacions i l'equip requerit".

Fernando Simón s'ha desmarcat d'aquesta polèmica i s'ha limitat a afirmar que la pandèmia requereix un sistema eficient de seguiment de contactes i que les administracions són les encarregades de decidir quin és. " Personalment prefereixo els contractes públics, però si han decidit que ho han de fer mitjançant una empresa privada, només m'interessa saber si és eficient per a l'evolució de la pandèmia", ha resumit. Fins al moment, ha continuat, la Comunitat està fent "una bona feina" per intentar controlar l'epidèmia d'acord "amb les seves capacitats".

CCOO qualifica el contracte de "desvergonyiment"

La secretaria de la secció de Sanitat de CCOO Madrid, Rosa María Cuadrado, ha qualificat de " desvergonyiment" l'actuació de la Comunitat, després d'haver licitat la contractació "sense publicitat, amb nocturnitat i traïdoria" amb Quirón Prevención. Sobretot, ha subratllat Cuadrado, després d'haver fet una crida de voluntaris a la Universitat Complutense per tal que realitzessin aquesta tasca sense cobrar. També ha assegurat que aquests rastrejadors s'havien d'haver contractat "fa més de dos mesos, abans d'iniciar la desescalada". "Un cop més es demostra que l'únic objectiu d'aquest govern és adjudicar contractes amb total obscurantisme", ha acusat.

La representant sindical ha lamentat que l'administració capitanejada per Díaz Ayuso no tingui contractats "ni el 4% del promès". "Dels 400 tècnics anunciats pel govern, una xifra encara per sota de les ratios recomanades per a una població com Madrid, encara no s'arriba ni al 8% de les contractacions", ha denunciat, adduint que la situació epidemiològica a la comunitat és preocupant.

Catalunya també va recórrer al procediment d'urgència per externalitzar el servei de seguiment de contactes positius de covid-19 a Ferroser, filial de la multinacional espanyola Ferrovial. Ho va fer el passat 29 de maig, amb l'aval del gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Antoni Encinas, per tal d'adjudicar el contracte a l'entitat privada per 17,7 milions d'euros.

Aleshores el departament de Salut estava convençut que era la millor opció, ja que Ferrovial gestiona el 061, el servei d'atenció telefònica del SEM, però el moviment va generar molt malestar entre sanitaris, especialment de l'Atenció Primària, però també en el si del Govern. La situació no s'ha resolt encara, però Salut va afirmar que volia revertir l'externalització i que treballava per determinar la compensació que haurà de pagar a Ferroser.

Aragó reporta centenars de casos

El ministeri de Sanitat ha informat de 8.618 nous contagis arreu de l'Estat des que va donar les últimes xifres, divendres passat. En les últimes 24 hores són 1.486. Aragó (348), Euskadi (342) i la Comunitat de Madrid (224) són les que han reportat més casos el darrer dia. Simón ha admès que han augmentat les víctimes mortals i que en l'última setmana han mort 65 persones per coronavirus, però ha assegurat que la letalitat ha baixat molt els últims dos mesos. "Això es deu eminentment a dos factors: els grups d'afectats són més joves i menys vulnerables, tot i que també poden morir, i es detecten molt més casos asimptomàtics que abans" ha dit. Els darrers set dies 750 persones han estat hospitalitzades i 45 han ingressat a les Unitats de Cures Intensives (UCI).

L'Aragó continua com un dels focus en alerta pel creixement de contagis. Segons Simón, la comunitat ja hauria superat el pic de transmissió la setmana passada, però continua reportant centenars de casos nous, especialment a Saragossa, on hi ha transmissió comunitària. "La comunitat va pel bon camí però encara hi ha brots importants", ha explicat l'epidemiòleg, que ha afegit que la corba s'està estabilitzant en gran part del territori, tret de la capital. Malgrat que sembla que la situació comença a estabilitzar-se a la regió, Simón ha suggerit que Saragossa està en la corda fluixa per les condicions socioeconòmiques d'alguns dels barris que més casos estan concentrant i que caldrà reforçar la seva xarxa hospitalaria per fer front a la demanda assistencial.

El president d'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a La Ser que no es planteja confinar Saragossa perquè "no hi ha instruments jurídics" per fer-ho i, en cas que els tingués, tampoc ho faria. "És el motor cultural i econòmic de la comunitat", ha justificat el socialista. "Vam plantejar als jutges d'Aragó si podíem recórrer a la fórmula del confinament i se'ns va dir que no estava al nostre abast", ha explicat Lambán en la mateixa entrevista, que ha subratllat que les mesures que s'estan prenent a la comunitat són "molt rígides" a Saragossa i que, llevat d'alguns brots determinats, les dades són "força tranquil·litzadores" en 30 de les 33 comarques.

Lambán sí que ha defensat, però, que cal fer un "esforç" per unificar criteris, ja que "queden molts mesos d'epidèmia", i homogeneïtzar les dades de les proves, la xifra de rastrejadors i els percentatge d'asimptomàtics que notifiquen les diferents comunitats autònomes al ministeri de Sanitat "malgrat que puguin comportar problemes d'imatge per a la marca de la comunitat".