Madrid recorda les víctimes de l'11-M en el 14è aniversari de l'atemptat

Catorze anys després de l'11-M, la major massacre terrorista a Espanya i Europa i amb la vista posada en els atemptats a l'agost a Catalunya, les víctimes han reclamat un protocol d'actuació que prevegi mecanismes d'atenció immediata i més coordinació entre les administracions.

"En aquest país encara queda molt a fer en matèria de víctimes. Tenim molt camí per recórrer", ha lamentat el president de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), Alfonso Sánchez, en el tradicional homenatge que aquest col·lectiu rendeix cada any al costat del Bosc del Record al parc del Retiro.

Un acte que, com cada 11 de març, Dia Europeu de les Víctimes, se suma a altres organitzats per altres associacions com el de l'Associació 11-M Afectats pel terrorisme, en col·laboració amb CCOO i UGT i la Unió d'Actors i Actrius, que se celebra a l'estació d'Atocha.

El primer acte, però, ha tingut lloc a la Puerta del Sol on un any més la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena i representants de totes les organitzacions, encapçalades per la presidenta de la Fundació de Víctimes del terrorisme, Marimar Blanco, han mostrat la seva unitat contra el terrorisme.

"És el més important, que enfront del terrorisme estiguem tots units, que donem un únic missatge més enllà de les discrepàncies polítiques puntuals, tots units davant el terrorisme jihadista que és en aquest moment l'enemic comú", ha dit Cifuentes, en tant que Carmena s'ha mostrat convençuda que Madrid "sempre estarà unida" després del succeït l'11-M.

Les dues s'han traslladat a l'estació d'Atocha on han coincidit també amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, qui ha afirmat que la barbàrie i el terror mai podran amb els valors col·lectius de llibertat, pau i igualtat.

Lluny de les paraules dels polítics, però davant d'un bon nombre d'ells, el president de l'AVT, Alfonso Sánchez, els ha animatseguir treballant perquè "encara queda molt a fer en matèria de víctimes", especialment després que els atemptats de Catalunya d'agost hagin deixat palès que segueix sense existir un protocol d'actuació en cas d'atemptat.

Sánchez ha reclamat que aquest protocol hauria d'estar ja en marxa perquè els professionals comptin amb pautes concretes d'actuació, entre elles l'atenció i ajuda integral i immediata a les víctimes, o amb mecanismes de coordinació entre administracions que evitin "tràmits i paperassa".

"Necessitem més fets i menys paraules: promoure de manera clara, concisa i concreta mesures que reflecteixin el compromís en matèria antiterrorista i de reconeixement a les víctimes", ha reiterat davant els ministres de l'Interior i Defensa, Juan Ignacio Zoido i María Dolores de Cospedal , que han assistit a aquest homenatge al costat de Cifuentes, Carmena, Sánchez i el líder de Ciutadans, Albert Rivera.