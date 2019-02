Madrid rectifica i impedeix l'admissió de proves d'ADN per registrar nadons de gestació subrogada

El ministeri de Justícia ha deixat sense efecte la instrucció enviada des de la seva direcció general de Registres i del Notariat, aquest divendres 15 de febrer, a totes les ambaixades i registres per generalitzar l'admissió de proves d'ADN que certifiquessin la paternitat per inscriure al Registre Civil els nadons nascuts per gestació subrogada als països on no s'emeten sentències de filiació paterna, com passa a Ucraïna.

Així ho indica Justícia en un comunicat, enviat 24 hores després que s'emetés aquesta instrucció que facilitaria el registre d'aquests menors a Ucraïna, després d'una setmana en què se'ls va negar a desenes de famílies espanyoles per no presentar una sentència judicial que demostrés la filiació paterna, sinó una prova de paternitat com els havien permès al consolat a Kíev fins a l'estiu passat.

"El ministeri de Justícia ha decidit deixar sense efectes la instrucció de la direcció general de Registres i del Notariat (DGRN) enviada als registres consulars, en la qual s'obria la porta a la inscripció de nens concebuts a l'estranger per gestació per substitució mitjançant la presentació d'una prova d'ADN que certifiqués la paternitat o maternitat d'un dels progenitors", assenyala aquest departament.

A més, adverteix que el govern "perseguirà" les agències i els establiments que ofereixen aquests serveis i que es "lucren conduint centenars de parelles a procrear en tercers països mitjançant aquesta activitat", que és il·legal a Espanya. "Tot això, sense perjudici de solucionar les situacions de fet que s'hagin creat atenent a l'interès superior del menor", conclou.