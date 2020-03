Els madrilenys, inquiets pel coronavirus: llargues cues i prestatgeries buides als supermercats

Qualsevol dia entre setmana a les 9.30 no acostuma a ser hora punta als supermercats. S'hi pot comprar amb absoluta tranquil·litat enmig de jubilats que aprofiten la quietud del matí per fer la compra. Però aquest dimarts al matí els supermercats de Madrid han rebut una allau de compradors que han arrasat amb el menjar. En alguns supermercats s'han format llargues cues de ciutadans que han entrat en pànic després de l'anunci de la Comunitat de Madrid d'imposar mesures restrictives per evitar l'expansió del coronavirus, que inclouen el tancament de tots els centres educatius durant catorze dies.

És primera hora del matí i al Mercadona de Pozuelo de Alarcón, al nord-oest de Madrid i lluny dels principals focus de coronavirus de la capital espanyola, hi ha centenars de persones fent la compra en una imatge que els treballadors qualifiquen d'inèdita. És difícil circular pels passadissos atapeïts de carros, i per arribar a la caixa els clients han d'esperar una mitja hora. "Ni els dissabtes està així. No ho entenc perquè demà obrirem. I demà passat. I l'altre", explica un treballador que està posant fruita a les prestatgeries. Un client surt espantat de la gentada que hi ha i deixa la compra per a un altre dia. "No he vist una cosa així en tota la meva vida. Sembla que s'acabi el món", afirma abans d'abandonar el súper.

La primera allau de compradors es va produir dilluns al vespre, just després que el govern autonòmic decretés el tancament d'escoles i universitats. Les xarxes socials es van omplir de fotografies i vídeos que recordaven els de la Xina i d'Itàlia. Aquest dimarts al matí s'han repetit les imatges. Algunes prestatgeries, especialment de carn, estan buides.

"La gent està boja"

En un altre supermercat de Mercadona de Madrid, situat dins el mercat de Santa María de la Cabeza –a pocs minuts d'Atocha–, es viuen escenes molt semblants. Són dos quarts de dotze del matí i s'han acabat els carros que el súper posa a disposició dels clients i n'hi ha que opten per entrar-hi amb el seu. Pràcticament s'han acabat els ous, la llet, els congelats, les llaunes de conserves, l'arròs i la pasta. "Demà ve la guerra i la gent està boja. No trobo pasta!", exclama una senyora que ja no ha pogut comprar llenties de pot. "Evitin les multituds, diuen a la gent...", lamenta un treballador mentre posa plàtans a les lleixes buides. Hi ha clients que fins i tot van amb bufanda a la boca, com si fos una mascareta.

Hoy se va a disparar el número de contagios en los supermercados, qué locura #coronavirus #quenocundaelpanico pic.twitter.com/Dqzon8Kd7N — ESTHER RUIZ (@ruizruizesther) March 10, 2020

Al pis de sota, al mercat, sembla dissabte. Totes les botigues estan plenes sobretot de gent gran. Si bé la Comunitat de Madrid va demanar a les persones de risc que no sortissin al carrer, hi ha multitud d'ancians acompanyats de carros sobretot comprant carn. "La gent no només compra, sinó que ho fa amb ansietat", diu un fruiter. "Al Mercadona ni hi pugis", recomana un carnisser a una clienta.

Al carrer la situació no ha canviat. De fet, hi acostuma a haver més gent del que és habitual amb carros i paquets de paper de vàter. Hi ha desconcert sobre la informació que ha donat el govern i, sobretot, preocupació per si aviat se segueixen els passos d'Itàlia. "Aquestes mesures s'haurien d'haver pres molt abans", conclou un porter mentre desinfecta la porta d'entrada, un dels possibles focus de contagi.

Els súpers garanteixen l'aprovisionament

Les cadenes de supermercats descarten que hi hagi el risc de desproveïment a les seves botigues i asseguren que el subministrament està garantit, tot i que admeten que en les últimes hores s'ha registrat una afluència de clients més elevada del que és habitual. Fonts del sector han explicat que les imatges amb prestatgeries buides -que s'han fet virals a les xarxes socials- corresponen a "problemes puntuals" en alguns locals concrets, però no impliquen que hi hagi problemes generals d'aprovisionament. Segons les mateixes fonts, tant el sector de la distribució com els fabricants d'aliments i begudes estan preparats per fer front a un hipotètic augment de la demanda.

Des de Mercadona, l'empresa assegura que hi ha "normalitat més enllà d'alguns productes" i admet que a Madrid i a Vitòria la presència de clients ha augmentat des d'aquest dimarts però que hi ha "normalitat" als súpers de la resta d'Espanya, informa Daniel Martín. "Està garantit l'abastiment de productes", ha assegurat el president de Mercadona, Juan Roig.