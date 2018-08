El govern espanyol assegura que la "immigració irregular és irrellevant" en comparació a la regular

Amb xifres, xifres i més xifres. Així ha rebatut la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, les acusacions del PP que estem davant d'una gran crisi migratòria per l'efecte crida de l''Aquarius', que per a Pablo Casado ha portat "milions d'africans" a estar esperant creuar a Espanya. En una compareixença extraordinària en la comissió de treball, migracions i seguretat social del Congrés, Valerio ha assegurat que "l''Aquarius' no va suposar en absolut un efecte crida" i ha acusat Casado –sense anomenar-lo– de "generar de manera irresponsable una alarma social desmesurada". El govern espanyol no nega que estem davant d'un "increment" de la immigració irregular, però demana una "reflexió". "No perdem de vista que la immigració irregular és irrellevant comparat amb les persones estrangeres que viuen legalment" a Espanya", ha assenyalat Valerio, posant xifres sobre la taula, unes dades que el PP no ha sabut rebatre en cap moment. El diputat popular Carlos Rojas no ha mencionat ni un número i s'ha cenyit a criticar les "batzegades" de l'executiu de Pedro Sánchez amb un discurs calcat al de Casado.

Fins a principis d'agost havien arribat 10.978 persones de manera irregular a l'Estat l'any passat. I aquest any s'ha duplicat i ja han arribat fins a 21.531 persones, segons ha dit la ministra. Unes xifres que ha comparat fent un balanç de l'última dècada: del 2008 al 2017 –durant bona part de la crisi econòmica– van arribar 122.600 persones de manera irregular a Espanya, mentre que durant el mateix període van venir a viure a l'Estat fins a 3.480.846 persones de manera legal. Una de cada 10 persones té nacionalitat estrangera i resideix legalment a Espanya.

També amb xifres, ha acusat Casado de mentir quan urgeix a crear un 'Pla Marshall' per a l'Àfrica quan, del 2011 al 2017, durant les legislatures amb Mariano Rajoy a la Moncloa, van disminuir un 90% les ajudes a l'Àfrica per part d'Espanya, segons dades de l'OCDE.

El doble de places per a l'acollida

Valerio també ha anunciat la creació del doble de places d'acollida des que va arribar el PSOE a la Moncloa. De les 2.800 habituals, ha assegurat que a data de l'1 d'octubre n'hi haurà un total de 5.359 per a l'atenció dels immigrants irregulars repartides per tot l'Estat. A data d'avui, en total n'hi ha 4.210 ja d'obertes i està previst que se n'obrin 1.149 en les pròximes setmanes. La ministra ha assenyalat que no era possible mantenir l'atenció inicial en pavellons esportius. Les noves places creades són en centres d'urgència, però estan "estudiant" que siguin fixes i mantenir una "xarxa àmplia i flexible" perquè es tracta de llocs que durant l'any tenen poca ocupació i poden ajudar en situacions d'emergència.

Des de Podem i ERC, han retret a la ministra que parli amb diferents paraules dels immigrants regulars i irregulars. Per una banda, ha distingit entre immigrants i estrangers, quan tots són els mateixos. "Estrangers són els que venen aquí amb diners", ha reflexionat la diputada republicana Ana María Surra, d'origen uruguaià.

Canvi de discurs respecte a Marlaska

Al govern espanyol el to de discurs sobre la immigració no és uniforme. Avui Valerio ha tingut un to molt més suau que no pas el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en la seva compareixença extraordinària d'ahir dimecres al Congrés també sobre política migratòria va assegurar que "no permetran la immigració violenta". "Humanitat no és igual a permissivitat", va afegir. Ara bé, Valerio sí que ha assegurat que "no podem fer una política de portes obertes perquè seria inviable gestionar la situació".