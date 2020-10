El productor Josep Maria Mainat té dues causes obertes per violència masclista per denúncies de la seva dona, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La primera causa, de mitjans de juliol, és per un delicte de coaccions i es va denegar l'ordre de protecció sol·licitada. La dona va presentar la denúncia poc després de ser detinguda per intentar matar Mainat. Segons RAC1, Angela Dobrowolski reconeixia a la denúncia que el marit no la maltractava. La segona causa, de mitjans de setembre, és per un delicte lleu de lesions i no es va demanar cap ordre de protecció. Les dues denúncies estan en fase d'investigació.

En paral·lel, aquest cap de setmana han quedat en llibertat l'home i la dona detinguts divendres a casa de Mainat, al barri d'Horta de Barcelona, després d'haver passat a disposició judicial. La dona va declarar dissabte i va sortir en llibertat acusada d'un delicte de furt lleu a l'espera que els pròxims dies es conegui la data del judici. L'home va declarar diumenge i va ser arrestat per una suposada agressió a la dona, la seva exparella, a casa de Mainat. Aquest home té dues causes obertes més per violència masclista del 2018 i el 2019. L'acusat es va acollir al seu dret a no declarar i el cas està obert per un delicte de maltractament.