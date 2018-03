Una quarantena d'entitats de la comunitat educativa han convocat una manifestació per al dissabte 17 de març en contra dels "atacs" a l'escola catalana i en defensa de la immersió lingüística. La concentració, que sortirà a les 17.00 h de la cruïlla de Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere i anirà fins al passeig Lluís Companys de Barcelona, durà el lema "L'escola no té por". Els organitzadors han demanat que tothom porti una peça de roba de color verd, com les massives manifestacions que es van fer a les Balears en contra del decret lingüístic del PP.

540x306 Manifestació el 17 de març a Barcelona contra els "atacs" a l'escola i en defensa de la immersió Manifestació el 17 de març a Barcelona contra els "atacs" a l'escola i en defensa de la immersió



En una roda de premsa, el portaveu del sindicat majoritari de mestres, la USTEC, Ramon Font, ha explicat que la marxa es convoca per donar una "resposta col·lectiva" a les acusacions d'adoctrinament i denúncies per odi contra mestres i professors catalans i per denunciar "l'envestida" del PP al català a l'escola, després que el govern espanyol anunciés que vol imposar la casella lingüística a la preinscripció per estudiar en castellà. "Volem que el PP rebi un missatge clar que la llengua no es pot tocar", ha dit Font.



En el manifest que han presentat afirmen que "atacar la política educativa pretén crear un problema on no n'hi ha cap", i defensen el sistema actual perquè garanteix la igualtat d'oportunitats i saber més llengües "sempre obre portes, mai en tanca". "Introduir la casella del castellà és una usurpació de competències que només busca dividir el poble i generar un conflicte inexistent", sentencien els convocants.



En relació a l'adoctrinament, el text deixa clar el suport de la comunitat educativa als docents i els anima a "no cedir ni un mil·límitre en l'exercici de les seves funcions" i a no fer "cap pas enrere en la defensa d'una educació crítica, inclusiva i democràtica". "Es parla d'adoctrinar quan en realitat són els acusadors els que voldrien que l'escola adoctrinés. Potser és la nostàlgia de la 'formación del espíritu nacional' el que mou el govern conservador del PP i els seus aliats a imposar una assignatura de 'seguridad y defensa nacional'", afirmen en el text.



La manifestació està convocada per una quarantena d'entitats, com la USTEC, el SEPC o FAPAES. Font ha dit que "no tenen cap dubte" que s'hi acabarà sumant Som Escola, la plataforma unitària que aglutina organitzacions i entitats a favor de l'escola en català.