Manifestacions als EUA, cap mort per coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores i Marlaska va mentir al Congrés: les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 3 de juny del 2020. Avui continuarà plovent. Aquesta tarda i nit serà probablement quan més plourà aquesta setmana. Les tempestes seran localment fortes i afectaran especialment la meitat nord de Catalunya. Avui l'ambient no canviarà gaire, però demà la refrescada serà notable.

1. Una altra nit de manifestacions multitudinàries als carrers dels Estats Units per l’homicidi de George Floyd, ofegat per la policia dilluns de la setmana passada, tot i que a Nova York el toc de queda començava a les vuit del vespre.

Fixeu-vos en aquestes fotografies de la periodista nord-americana Martha Raddatz, amb el Memorial Lincoln rodejat de policies.

Your Lincoln Memorial this evening. pic.twitter.com/QByGgWeDDm — Martha Raddatz (@MarthaRaddatz) June 3, 2020

La violència sembla que va de baixa, i el que hi ha hagut han estat marxes massives a Nova York i Los Angeles, i protestes en totes aquestes ciutats que veieu assenyalades al mapa.

Avui publiquem aquesta article de Paul Krugman, premi Nobel d’economia: “Crec que no exagero si dic que els Estats Units que coneixem són al caire de l’abisme". Durant les últimes quatre dècades, les elits benestants dels Estats Units han utilitzat el racisme blanc com a arma per obtenir el poder polític.

I a la contraportada, en Josep Ramoneda escriu que hi ha molts periodistes americans que no tenen clar que al novembre hi hagi eleccions als Estats Units. "Ara veurem els límits de la figura del lideratge incontestable –el que es llança contra qualsevol que el posi en qüestió".

2. Avui, al Congrés, Pedro Sánchez aconseguirà una última pròrroga plàcida de l'estat d'alarma pactant a tres bandes: Esquerra, Ciutadans i Partit Nacionalista Basc.

Però Sánchez té un problema: el ministre Marlaska va mentir. Quan? Quan va cessar el coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos. La Guàrdia Civil de Madrid elabora un informe per valorar si el govern espanyol va cometre algun delicte autoritzant les manifestacions del 8-M. Aquest informe, ple d’incorreccions i manipulacions, com els que es van elaborar per condemnar els presos polítics, es filtra posteriorment a la premsa, cosa que provoca la indignació del ministre, que no en sabia res. Es pot dir que la GC conspirava d’amagat del ministre fent informes que buscaven incriminar membres del govern espanyol. Marlaska va ordenar el cessament de De los Cobos. Però va negar en seu parlamentària que el motiu del cessament fos que no havia estat informat. Ho va negar perquè era una informació que no podia reclamar, perquè la Guàrdia Civil actuava a les ordres d’una jutge. Però resulta que, al final, va ser aquest el motiu real de la destitució, perquè ara ha aparegut l’ordre interna que va donar Marlaska.

I d’això, de fer caure Marlaska, anirà la política espanyola els pròxims dies. Martínez Maíllo, senador del PP: “És indigne que al capdavant de la Guàrdia Civil i el ministeri de l’Interior hi hagi una persona que està acusada per nosaltres i per la societat d’haver fet una ingerència en una investigació judicial que els afecta a vostès. Pretenen tapar la seva pròpia negligència en la gestió de la crisi sanitària”.

A l’editorial diem que això no li deixa cap més sortida que la dimissió, i que el xoc De los Cobos - Marlaska forma part d’una guerra interna dins l’estat profund que ha obert una via d’aigua al govern Sánchez.

3. Cap mort a Catalunya en les últimes 24 hores. Salut ha registrat 7 nous contagis però cap defunció.

Quan hi haurà llibertat de moviments a tot Espanya? El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que “amb tota seguretat” serà una vegada s’acabi l’última pròrroga de l’estat d’alarma, el diumenge 21 de juny.

A Itàlia ja podran circular sense restriccions de moviments a l’interior del país a partir d’avui. Allà hi ha hagut 33.530 morts, la tercera xifra més alta del món. Al Regne Unit n'hi ha hagut 62.000.

4. Avui publiquem un reportatge dur de la Mònica Bernabé sobre el doble confinament de drogoaddictes en rehabilitació. Els experts temen el pitjor: un tsunami de gent enganxada als estupefaents com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

5. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha dit a les escoles que actuïn com a “servei públic” per reobrir. Ahir vam entrevistar el director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa de la Generalitat, Juanjo Falcó. El curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre i serà ara, durant aquest mes de juny, que es definirà on es trobaran els metres quadrats que caldrà per tenir els alumnes amb les distàncies que toquen i d’on sortiran els mestres de més que faran falta quan es parteixin els grups.

Sobre la tornada d’aquests dies, Falcó va dir: "No és precipitada perquè al maig es va preparar el pla, que el Procicat va aprovar a mitjans de mes i que es va enviar a totes les direccions dels centres. El 21 de maig ja sabien les mesures que calia aplicar i, per tant, han tingut 10 dies mínim per preparar-se. Per tant, no ens hem precipitat. I molt menys és perillós, perquè les mesures de seguretat no les ha establert el departament sinó les autoritats sanitàries.”

6. I acabem. Avui ha de ploure però les temperatures seran altes. Us pot interessar fer una sangria de fruites a partir de la recepta que ens ha preparat Ferran Adrià. El xef de l’Hospitalet de Llobregat ens explica com preparar aquesta beguda tan habitual en l’època estival.

Fins aquí les claus del matí. Fins després, a l’anàlisi de l’actualitat. Que passeu un bon dia.