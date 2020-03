Manuel Balcells: "Cada respirador 3D salvarà una vida"

Són molts els professionals que treballen des d’avui, a ritme accelerat, per poder distribuir a tot el país respiradors 3D. "Se salvaran moltes vides i no ho afirmo jo, sinó el director del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), el director del CatSalut i el president del Col·legi de Metges, perquè els pacients que necessiten intubació i que no tenien màquina ara en tindran", ha assegurat Manuel Balcells, president del Consell Assessor del Departament de Salut de la Generalitat, en una entrevista per videoconferència amb Antoni Bassas. Enmig de la crisi sanitària, la fabricació de respiradors 3D és un pas molt important per fer baixar la corba de morts: "Cada respirador 3D salvarà una vida", ha dit Balcells. El president del Consell Assessor del Departament de Salut ha assegurat que a mitjans d’aquesta setmana es podran imprimir 100 unitats de respiradors 3D al dia i que a finals de setmana s’arribarà a les 300 unitats. A més, també s’estan imprimint ulleres i mascaretes de protecció.

La impressió de respiradors 3D ha estat possible gràcies a l’aliança entre el Consorci de la Zona Franca, el fabricant d'electrònica HP, el centre tecnològic Leitat (Tecnio) i la firma automobilística Seat. El disseny l'ha fet l'enginyer de Leitat Magí Galindo, i ha estat validat a nivell mèdic pel doctor Lluís Blanch, director d'innovació a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i expert en ventilació mecànica.

Fabricar els respiradors 3D va ser una petició del departament de Salut de la Generalitat davant la falta de respiradors i dels problemes d’abastiment. S’hi treballa intensament des de dijous de la setmana passada. Per fer la impressió de respiradors 3D es van utilitzar els esquemes que ja havia desenvolupat la Universitat de Rice de Texas. Els plànols eren en obert i es van poder fer servir per fabricar un model que ha estat clínicament validat.

Tanmateix, aquests respiradors 3D només es podran utilitzar 3 o 4 dies per a situacions d’emergència, fins que els pacients es puguin reubicar i puguin utilitzar respiradors normals.

La diferència entre un respirador 3D i un respirador normal és que en el segon cas l’aire, quan el pacient respira, es dosifica. "En els respiradors 3D no hi ha dosificació i el pacient ha d’estar sedat perquè si no lluitaria contra el respirador", assegura Balcells. Els preus dels respiradors 3D són infinitament més baixos: "Estem parlant d’una solució d’emergència, en cap cas no poden substituir els altres, que han estat fabricats després de dos anys de recerca, però seran molt útils per salvar vides", ha dit Balcells. L’homologació definitiva d’aquests respiradors 3D trigarà, però de moment ja han estat validats de manera provisional. Per tant, des d’avui dilluns es poden començar a produir en cadena a Catalunya i no només es podran utilitzar a Espanya sinó també a Europa i al món.

Els respiradors s’estan fabricant a la Zona Franca i als centres que té Leitat a Barcelona i Terrassa. La gestió dels respiradors 3D la farà el SEM, que recollirà les màquines i les distribuirà. Són molts els que s’han implicat en aquest projecte, que salvarà moltes vides: "Hi ha moltes iniciatives, Catalunya es un país d’emprenedors", ha destacat Balcells.