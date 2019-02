Mar Camacho: “En cap cas es farà Escola Nova per a tot el país des del departament”

Experta en tecnologia educativa i impulsora de l’aprenentatge a partir dels dispositius mòbils, estrena la direcció general d’Innovació, que “eleva la categoria política de la cultura digital”. Fa uns dies va participar en les primeres Jornades TAC.

Aquest curs França ha prohibit els mòbils a l’aula. Què n’opina?

Girar l’esquena a una realitat és una equivocació. La nostra aposta és la contrària: la tecnologia és la nostra aliada, té una dimensió molt inclusiva que volem potenciar per treballar contra la segregació.

¿Com garantiran que aquesta revolució arriba a totes les famílies?

No hem de fer comprar tecnologia i ens hem d’allunyar de la idea que per fer un bon treball amb tecnologia necessitem la més puntera. No necessitem que cada nen tingui un dispositiu, no volem un model 1x1.

¿Catalunya té una bona competència digital?

Hem de continuar-hi treballant. Els professors poden acreditar aquesta competència, i de 110.000 docents a Catalunya, només la tenen 12.000. Amb nous pressupostos podríem fer una aposta per incrementar aquest percentatge en tres anys. Entre els alumnes, n’hi ha que són molt hàbils en determinats usos però no saben el potencial que té un dispositiu mòbil per a l’aprenentatge.

Què cal millorar en concret?

Falta deixar que el paper educatiu de la tecnologia sigui més visible a les aules i més formació del professorat, perquè ara se senten insegurs.

¿Es pot obligar els professors a tenir aquesta acreditació?

Jo ho faria: cal d’incentivar que a la universitat ja se’ls demani sortir amb competència digital i també se’ls exigeixi per entrar al sistema educatiu. Oi que demanem l’anglès? Doncs també la competència digital. Idealment hauria de ser un requisit.

L’última notícia en aquest àmbit és el pacte del departament amb els municipis i Escola Nova 21 per estendre la innovació a totes les escoles en 10 anys.

Això ho hem de separar una mica. L’aposta del departament és assumir el llegat i les lliçons que deixa Escola Nova 21 i incorporar-ho al desenvolupament de noves polítiques al voltant de les xarxes educatives que ja existeixen. En cap cas es farà Escola Nova 21 per a tot el país des del departament. Hi va haver una mica de controvèrsia perquè es va difondre així. Nosaltres assumim la música d’Escola Nova 21 i la sumem a la música de les més de 100 xarxes que ja hi ha al sistema.

Quines polítiques públiques vol impulsar des del departament?

Presentarem el pla Mobils.edu per incorporar els mòbils i tauletes a les classes, farem programes sobre les aules del futur i els espais d’aprenentatge adaptats a les noves metodologies, i també plans per enfortir la competència digital dels nens.

Dirigeix des del 2016 Escola Nova 21, un programa que impulsa les noves pedagogies a les aules i que està pensat que s’acabi a l’estiu. Fa un mes i mig va anunciar un acord per traspassar tot el que s’ha après al departament i als municipis i estendre aquestes metodologies a tot el país.

Quin és l’objectiu del pacte?

Si ens creiem que totes les escoles i instituts han de ser equivalents en qualitat, hi ha d’haver una acció a nivell de tot el país, un pla nacional per actualitzar el sistema educatiu. El que posem sobre la taula és que això ho ha de fer l’administració educativa per a tots els centres.

¿Escola Nova 21 es convertirà en una política pública?

L’acord diu que els municipis i el departament volen aprofitar tot el coneixement generat als centres educatius a partir d’Escola Nova 21, i que el curs que ve serà per transferir aquest coneixement a la política pública. No ens ho hem inventat nosaltres: la normativa diu que les escoles han de ser competencials, inclusives i orientadores, obertes a l’entorn i amb una avaluació per competències. Però no podem carregar la responsabilitat del que diu la normativa només als professionals de l’escola.

¿El departament l’està fent bé, aquest acompanyament?

Un bon exemple és el Consorci de Barcelona, que ha pres el lideratge de xarxes orientades al canvi educatiu i també ha fet accions sistemàtiques per al canvi. El que nosaltres esperem és que aquest exemple pugui passar a tot Catalunya.

Si pogués ser conseller, quina mesura prendria primer?

L’actualització del sistema educatitu no es pot solucionar amb una sola acció. Cal un pla que integri la formació dels docents, l’estabilitat dels claustres, l’acompanyament als professors sobre què vol dir aprenentatge i avaluació competencial i també seguir els centres que no tenen la qualitat educativa adequada.

El departament no ho està fent?

El que diu l’acord és que treballem junts Generalitat, ajuntaments i Escola Nova perquè tot el procediment de canvi es capitalitzi des de l’administració pública i després es pugui fer una acció global.

Quins plans té per quan acabi Escola Nova 21?

Vull seguir fent accions que contribueixin a actualitzar el sistema educatiu i permetin que totes les escoles siguin equivalents en qualitat.

Ha participat en la llista d’Ernest Maragall. Va per aquí?

Em va demanar que l’ajudés a pensar com podia ser l’educació a Barcelona i ho estic fent amb molt de gust, però separant la meva funció de ciutadà que l’assessora del fet de ser responsable d’un programa que busca la transversalitat política. Quan s’acabi el compromís amb Escola Nova m’hauré de plantejar quines decisions puc prendre.