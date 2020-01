Maragall pressiona Colau: "Tallar Aragó un cop al mes no és revolucionari"

Després de la foto del pacte i les declaracions de bon to per l'acord pressupostari de Barcelona, el líder d'ERC a la ciutat ha passat a l'atac contra l'alcaldessa Ada Colau. Li demana més concreció en alguns dels que han de ser els projectes estrella del mandat, com les reformes de la Via Laietana i la Rambla o la manera com s'ha d'afrontar la crisi de l'habitatge. L'acusa de no tenir projecte per a la ciutat. Sobretot, després que dijous tanqués la seva conferència anual al Col·legi de Periodistes oferint com a gran anunci el tall de trànsit mensual en diumenge del carrer Aragó. "Tallar Aragó un cop al mes no és revolucionari", li ha etzibat després de lamentar que l'alcaldessa no dediqués ni una paraula a l'habitatge o que el seu projecte d'elèctrica municipal hagi seduït, com va avançar l'ARA, menys de 1.500 usuaris. Segons Maragall, els talls de cap de setmana tindran menys efectes en la contaminació que els talls que ja es fan a la ciutat per a curses i maratons. " ERC obre una nova etapa després que la ciutat compti amb un pressupost digne del seu nom", ha assegurat.

La portaveu dels republicans, Elisenda Alamany, també s'ha sumat a la crítica al govern municipal i ha demanat una "reflexió profunda" sobre el transport públic arran de la "perversió absoluta", ha dit, que suposa que l'empresa Tram hagi duplicat beneficis per repartir dividends. ERC exigeix que es prenguin mesures.

Els republicans també han demanat donar protagonisme al debat sobre l'estat de la ciutat i que no sigui, com els últims anys, un debat d'una hora previ al ple. Maragall, de fet, ha plantejat que es pugui celebrar en dissabte. "Estem convençuts que no anem bé i que l'alcaldessa i el seu equip no estan responent a les necessitats de la ciutat", ha etzibat Maragall en el que és un clar canvi de to després de l'entesa pels pressupostos.