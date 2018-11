Maragall: "Volem retornar l'Ajuntament a la ciutat"

Ernest Maragall està a punt de tancar la seva etapa com a conseller d'Acció Exterior per centrar-se en el repte de representar ERC en la cursa electoral per Barcelona. Defensa que l'objectiu principal de la candidatura que capitanejarà serà el de "retornar l'Ajuntament a la ciutat". Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio en què ha considerat que aquests últims anys la ciutat "s'ha considerat poc atesa" i que necessita "una resposta en termes de recuperació de qualitat de vida".

"Qualsevol que s’avingui a compartir un projecte progressista i republicà serà benvingut", ha assegurat quan li han preguntat per una possible entesa postelectoral amb Barcelona en Comú o amb el PSC. Ha defensat que les eleccions seran, però, el moment de contrastar projectes. "Hi ha mil coses plantejades a Barcelona que reclamen reflexió", ha assegurat, i ha citat exemples com el debat turístic, el de l'habitatge o el de l'equitat social.

Maragall, que encara no ha volgut concretar qui formarà part de la seva llista, ha defensat que ERC es presenta amb l'objectiu de guanyar les eleccions i que posarà sobre la taula un projecte "progressista i de ciutat". Les eleccions, entén, oferiran la possibilitat d'anar cap a "majories estables" a partir de models de ciutat i ha criticat, en aquest sentit, la concepció de seguretat d'altres alcaldables com ara Manuel Valls. Maragall té previst fer una conferència el 10 de desembre per començar a detallar qui i com formarà part del projecte.