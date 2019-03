Maragall vol arribar al votant no independentista de Barcelona

Que no només independentistes convençuts escullin la papereta d'ERC en les pròximes eleccions municipals a Barcelona. És un dels objectiu que persegueix l'alcaldable dels republicans, Ernest Maragall, que té clar que, a través del seu projecte de ciutat, vol intentar seduir alguns dels votants que el 2015 van catapultar Ada Colau a l'alcaldia o, fins i tot, alguns del que el 21-D van fer que Cs es convertís en la força més votada. Maragall, en la presentació del seu local de campanya, Ca l'Ernest –situat al Camp d'en Grassot–, ha demanat, en aquest sentit, deixar enrere els "murs" que divideixen la societat en dues meitats, entre independentistes i unionistes. "És una autolimitació absurda", ha defensat, després de deixar clar que dedicarà esforços a seduir votants de Cs, el PSC i els comuns. Creu que ERC ha de ser la "força central" que simbolitzi "l'estesa de mà" als altres espais. I per això defensa que el debat se centri en aspectes com la seguretat o l'habitatge i remarca que l'educació i la cultura seran els grans pilars de la seva campanya electoral.

Una campanya que ja ha començat a dibuixar i que inicialment pivotarà al voltant dels conceptes 'barceloní' i 'barcelonina'. La idea de l'equip de Maragall és posar el ciutadà i les seves necessitats al centre del debat i per això la primera campanya vol obrir el debat sobre el que es considera propi de Barcelona, com la gran capacitat de mobilització social o la diversitat, i altres imatges que es voldria desvincular de la ciutat, com els embussos de trànsit o els excessos del turisme de borratxera.

L'alcaldable d'ERC es referma en la voluntat de no fer llistes úniques a Barcelona, sinó de contrastar projectes i després fer una gran entesa democràtica per temes com la defensa del referèndum. De fet, en un article publicat a l'ARA ja demanava signar un acord que comprometés les forces sobiranistes a un full de ruta comú en aquests aspectes després de les municipals. Per això, i tenint en compte que mentre ell ensenyava avui el seu local Elsa Artadi confirmava que farà de número dos de Joaquim Forn en el projecte de Junts per Catalunya, ha volgut remarcar que els dos projectes representen espais diferents. El seu, defensa, és el de l'esquerra i el progressisme, i el de l'òrbita postconvergent és el del "centredreta". I, per això, defensa que és millor contrastar les propostes i no unir-les en una sola candidatura.

ERC encara no ha donat detall de qui acompanyarà Maragall a la llista, que és una decisió que s'ha de votar el 30 de març, però sí que ha avançat que inclourà perfils independents. Regidors com Jordi Coronas i Montse Benedí repetiran, com també Gemma Sendra, que és qui va ocupar la vacant d'Alfred Bosch quan va marxar a la conselleria d'Exteriors. I, tot i que no hi ha confirmacions oficials, es treballa en direccions com ara que l'actual consellera de Justícia, Ester Capella, pugui fer de dos de Maragall. L'economista Miquel Puig serà un dels independents que reforçaran la llista.