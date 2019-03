Així serà la llista de Maragall per intentar guanyar a Barcelona

L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ja ha anunciat que farà tàndem amb Elisenda Alamany, de Nova, al capdavant de la llista amb la qual intentarà guanyar a la capital i ha confirmat, també, que proposarà l'economista Miquel Puig com a número tres. La llista, que ha de quedar ratificada en el congrés dels republicans d'aquest dissabte, situa Montse Benedí i Jordi Coronas en el quart i el cinquè llocs. Tots dos han sigut ja regidors durant tot aquest mandat i han superat els processos de primàries a les seves agrupacions locals, a Sant Andreu i a Horta-Guinardó, respectivament. Són, per tant, els primers integrants no independents i que han seguit el procediment intern per entrar a la llista.

La candidatura incorporarà l'actual diputada Eva Baró en el lloc número sis i l'arquitecta Maria Buhigas, que ja l'ha representat en algun dels primers debats –en qüestions com l'habitatge–, se situarà en la posició número nou. Gemma Sendra, que va entrar al grup municipal en la vacant que va deixar Alfred Bosch quan va marxar a Exteriors, també formarà part de l'equip de Maragall com a número set. La llista inclourà, com a representant del Jovent Republicà, Max Zañartu en la posició número vuit.

D'aquesta manera, tal com havia anunciat Maragall, la candidatura combina la presència d'independents amb la continuïtat dels regidors del grup –Trini Capdevila, que va anunciar que deixa la política, és l'única que no repeteix– i busca, també, eixamplar el suport a sectors com el dels comuns amb la incorporació d'Alamany. De fet, en les seves primeres compareixences, Maragall ja ha deixat clar que faran una campanya enfocada a sumar no només el votant independentista.