Maragall tanca la porta a un tripartit a Barcelona

Com si es tractés d’un gran acte de campanya electoral –possiblement, el més gran dels que muntarà–, Ernest Maragall ha fet aquesta tarda la presentació pública del seu projecte per Barcelona en un escenari, el campus Ciutadella de la UPF, amb capacitat per a 800 persones i presidit per una gran tarima groga i cartells amb el seu nom. Ho ha fet després d’haver rebut, el mes passat, el relleu d’Alfred Bosch –nomenat ja conseller d’Exteriors i que ahir escoltava atent des de la primera fila– com alcaldable republicà a Barcelona. Abans de desgranar, eix per eix, els seus principals reptes per a la ciutat, ha volgut entrar en el terreny espinós dels possibles pactes postelectorals. Tot i deixar clar que treballaran per un govern progressista i d’esquerres –cosa que obre la porta a l’entesa amb els comuns– ha remarcat, també, que faran una crida a la “unitat d’acció de les forces sobiranistes” per treballar “en el camí d’avenç cap a la República”. Sense vertebrar, però, cap llista unitària.

L’objectiu és, assegura, constituir un front democràtic ampli que assumeixi objectius com demanar l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats, la negociació d’un referèndum d’autodeterminació i, en definitiva, que deixar al marge el bloc del 155. Maragall ha remarcat que no arribarà a acords amb aquells que accepten decisions que permeten que els presos polític continuïn tancats, cosa que deixa fora el PSC de qualsevol entesa i, per tant, tanca la porta a una possible reedició del tripartit.

Pel que fa als eixos d’acció, en l’econòmic,ha defensat la necessitat de fixar un salar mínim de 1.100 euros i l’objectiu de prendre mesures contra les desigualtats, amb més inversió a les zones més castigades. En urbanisme, ha fixat reptes com revisar el pla del 22@ o les costures amb els municipis veïns on, va dir, hi segueixen havent “forats negres”. També ha defensat la necessitat de crear més habitatge protegit, d’actualitzar el parc actual, i de regular l’activitat turística perquè contribueixi a sufragar cost social que genera. En matèria de seguretat, ha assenyalat que és on ara hi ha un “problema” i que s’ha d’entomar de manera urgent però que això no es tradueixi només en més policia i que cal anar al fons del problema perquè no es traslladi en altres punts de la ciutat.

El candidat d’ERC, que ha presentat el seu projecte com una construcció col·lectiva i ha fugit dels personalismes –”No vinc a dir-vos que un sol home, per art de màgia, us donarà totes les solucions” ha avisat– va estar acompanyat per tots els membres del grup municipal –inclosa Gemma Sendra, que és qui ocuparà la vacant de Bosch– i també per membres del partit com el vicepresident, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent; el diputat Joan Tardà o l’exconseller Carles Mundó. A les primeres files també hi havia el diputat per ERC Ruben Wagensberg a qui, segons va avançar ahir l’ARA, reserva un lloc al seu equip i a qui va mencionar –pel nom de pila– a l’hora de parlar de futur.