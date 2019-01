La Marató de Donants recull menys sang que l'any passat a causa de la grip

La Marató de Donants de Sang s'acaba demà després sumar fins ara més de 7.000 donacions, per sota del seu objectiu inicial de 10.000. El Banc de Sang explica que l'epidèmia de grip ha fet que les xifres de donacions hagin sigut lleugerament inferiors a les de la Marató de l'any passat i insisteix que la solidaritat ha de continuar: "No podem abaixar la guàrdia, els malalts necessiten donacions cada dia". El recompte final es farà demà a les 20 h al Banc de Sang dr l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

En una setmana, la Marató ha aconseguit fer pujar les reserves de sang de 5 a 7 dies (el nivell òptim és de 10 dies) de cara a l'hivern, l'època en què és més necessària. De fet, la campanya es va posar en marxa divendres passat per fer front a la baixada del 25% de les donacions durant el Nadal. "Malauradament, les malalties no fan vacances", sentencia el director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras.

Des de l'organització expliquen que per cobrir la demanda a Catalunya es necessiten entre 800 i 1.000 donacions diàries, repartides en "un degoteig constant", ja que alguns components de la sang caduquen en qüestió de dies. "En el temps que un fa un cafè es poden salvar tres vides", assegura Contreras.

Altaveu a les xarxes

La campanya d'enguany ha estat marcada per l'acció a les xarxes dels 'sangfluencers', amb l'objectiu de promocionar les donacions de sang. És el cas d'Alberto Juanilla, un infermer de transfusions de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que sota el nom @BankHero convida els seus més de tres mil seguidors a Instagram a conèixer de primera mà les històries que hi ha rere les donacions anònimes. "Els donants no veuen res més un cop es retira la bossa de sang, i jo els vull donar la recompensa de saber que el seu gest ha servit de molt", assenyala.

En les seves publicacions Juanilla pretén també "fer pedagogia sobre la tasca del personal sanitari" visibilitzant el dia a dia dels infermers com ell. A més, assenyala que, de cara a augmentar les donacions, "no falta solidaritat, sinó conscienciació" i aposta per fer més campanya a les escoles.