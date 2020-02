Els Maristes accepten indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals

Fins ara les institucions religioses implicades en els casos d’abusos sexuals a menors que han sortit a la llum pública durant els últims quatre anys havien fet l’exercici de depurar responsabilitats cap endins, amb comissions d’investigació internes, com les impulsades per l’abadia de Montserrat arran dels casos denunciats des d’aquest diari, entre d’altres. Però cap d’aquestes havia fet un pas per compensar directament les víctimes. La primera que l’ha fet ha estat també la que primer va estar a l’ull de l’huracà pels abusos comesos per l’exprofessor dels Maristes, Joaquím Benítez, condemnat a 21 anys de presó per quatre abusos a exalumnes del centre de Sants-Les Corts de Barcelona -tot i que en total va estar denunciat per disset casos, tretze dels quals es van considerar prescrits-.

Segons va avançar diiluns El Periódico i ha pogut confirmar l’ARA, l’associació Mans Petites, creada pel pare de la primera víctima que va denunciar judicialment Benítez, Manuel Barbero, ha signat un acord davant de notari amb l’Institut Germans Maristes per crear una comissió de reparació que acabi indemnitzant 31 persones que també haurien estat víctimes d’abusos mentre estudiaven a l’associació.

No són tots els casos de presumptes abusos a menors que han sortit a la llum pública durant els últims quatre anys. Però en declaracions a l’ARA, Barbero subratllava el “precedent” que crea el pas dut a terme per la institució de cara a les víctimes i de cara a la resta d’entitats religioses que han estat sota el punt de mira en els últims anys “del fet que el que han de fer és reconèixer i reparar” els danys patits per les víctimes d’abusos, assegura.

Barbero agraïa l’acord signat que arriba després d’un esforç titànic d’aquest pare coratge i de la resta d’afectats per tirar endavant les denúncies que en alguns casos s’han considerat prescrites quan han arribat a la justícia i que en altres casos ni tan sols s’han arribat a presentar. L’associació Mans Petites ha estat treballant en l’últim any en aquesta direcció, juntament amb la conselleria d’Educació dirigida pel conseller Josep Bargalló.

El dubte és si la via iniciada ara servirà per arribar a buscar una compensació a la totalitat de denunciants o es quedarà en els 31 que de moment han signat l’acord.

Estudi

La comissió de reparació estarà formada per tècnics independents de diferents àmbits. La seva missió serà la d’avaluar les seqüeles que presenten els 31 afectats representats per l’associació i buscar una compensació per a cada cas. L’objectiu no és buscar l’autor concret de l’agressió ni depurar responsabilitats als seus superiors o en el si de la institució, sinó mirar d’aconseguir que aquestes víctimes tinguin algun tipus de compensació pels danys patits en el seu moment.

La sentència de l’Audiència de Barcelona que a finals d’abril de l’any passat va condemnar a 21 anys de presó Benítez pels abusos a quatre alumnes no entrava en el paper de l’escola on es van produir els abusos, ni de la institució dels Maristes, que no s’asseia formalment al banc dels acusats, la responsabilitat de la qual es va limitar a haver de cobrir -via asseguradora- la indemnització a les quatre víctimes. La sentència va fixar una compensació de 60.000 euros pel cas més greu dels quatre jutjats i tres indemnitzacions de 10.000 euros per a cadascun dels altres tres casos d’exalumnes que van arribar a judici.