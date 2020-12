Maristes indemnitzarà 25 alumnes que van patir abusos sexuals als seus col·legis

L'Institut Germans Maristes indemnitzarà 25 víctimes d'abusos sexuals. Després de gairebé un any treballant per analitzar cadascun dels més de 30 casos que van rebre, la comissió creada per reparar el mal que van patir els exalumnes ha decidit pagar 25 indemnitzacions que suposaran una xifra total aproximada de 400.000 euros. A més, tal com han avançat TV3 i El Periódico, la institució demana "perdó" als exalumnes que van patir els abusos dels professors d'unes quantes escoles que l'orde té repartides pel país.

Aquests 25 casos que reconeix Maristes no són tots els que s'han produït al llarg de les últimes dècades, sinó alguns dels que es van traslladar a la comissió perquè s'analitzessin. De fet, en un reportatge de l'ARA van aparèixer fins a 19 alumnes del col·legi del passeig de Sant Joan de Barcelona que havien patit algun tipus d'abús durant els anys 60. I El Periódico, que va destapar el primer cas, també va aportar desenes de casos més.

Cadascuna de les víctimes que reconeix Maristes rebrà entre 4.000 i 50.000 euros.

La creació d'aquesta comissió va arribar per la insistència de Manuel Barbero, impulsor de l’associació Mans Petites i pare de la primera víctima que va denunciar judicialment Manuel Benítez, professor de Maristes pels abusos a alumnes i que va ser condemnat per l’Audiència de Barcelona a 21 anys de presó.