Més de 30.000 denúncies i 350 detinguts arreu de l'Estat des de l'inici de l'estat d'alarma

Des de l'inici de l'estat d'alarma, els cossos i forces de seguretat han detingut 350 persones per desobediència o resistència greu a l'autoritat i s'han imposat 31.100 multes a ciutadans que havien violat el decret de l'estat de l'alarma en el conjunt de l'Estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordat que només es pot sortir al carrer per raons justificades com anar a treballar, a comprar menjar o a un hospital.

Tampoc està permès desplaçar-se durant el cap de setmana a les segones residències. Els cossos policials posaran controls a les carreteres i podran imposar sancions. "No és un cap de setmana normal", ha subratllat el titular d'Interior. Grande-Marlaska ha demanat que abans de fer desplaçaments innecessaris es pensi en els altres. "Demano a tothom que pensi primer en les persones que ja s'han contagiat, en els que han mort i en la gent que s'està jugant la vida", ha dit.

D'altra banda, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha anunciat que, davant la disminució de l'activitat judicial, el govern espanyol ha posat a disposició de Sanitat 456 metges forenses i 180 facultatius i tècnics de laboratori davant la crisi sanitària. Campo també ha descartat el tancament de cap jutjat, tot i que s'estan detectant casos de coronavirus.

El ministre ha explicat que quan es confirma un cas es procedeix a desallotjar el jutjat per desinfectar-lo i després torna a funcionar amb normalitat. Des de l'inici de l'alerta només se celebren judicis urgents, i els jutjats continuen atenent qüestions prioritàries com ara les relacionades amb casos de violència de gènere.