Marlaska viatja al Marroc perquè freni la sortida de pasteres

Enmig de les crítiques per la gestió migratòria a les Canàries, Fernando Grande-Marlaska viatja aquest divendres a Rabat per posar sobre la taula el control de les sortides de les pasteres des de les costes marroquines fins a les illes espanyoles.

La visita es tradueix en el fet que el ministre de l'Interior intentarà que les autoritats locals reforcin els controls a la costa per frenar els actuals fluxos migratoris, que han arribat a xifres rècord en l'última dècada, i que es renegociïn nous mecanismes de repatriació dels seus ciutadans, que es calcula que formen el gruix dels 18.000 migrants que han arribat aquest any a les illes Canàries.

Aquest és el setè viatge oficial de Marlaska al Marroc des que va assumir la cartera l'any 2018, una freqüència que constata la importància per a l'estratègia espanyola que Rabat no relaxi la vigilància. Interior espera que, arran de les noves converses, es pugui "revertir" la tendència a l'alça de la sortida de pasteres, que s'ha disparat sobretot a partir de l'octubre.

Des de Brussel·les, la titular d'Afers Exteriors, Arancha González Laya, ha expressat la seva absoluta confiança que els dos països treballaran en "cooperació" en la gestió de fluxos migratoris. El Marroc sovint expressa la seva satisfacció amb Espanya a través de la migració, utilitzada com una eina per pressionar les autoritats de Madrid. La ministra ha explicat que el perfil dels migrants durant la pandèmia és un el d'un "home jove que sembla que escapa de l'atur de molts dels seus països", més que no de conflictes i persecucions susceptibles de donar-los dret a la protecció especial d'asil.

En aquest sentit, González Laya ha indicat que el seu govern treballa no només amb el Marroc sinó amb altres països africans d'on surten els migrants, com Algèria, Mauritània o el Senegal, per "poder gestionar millor aquests fluxos i per retornar-los als països d'origen o de trànsit".

Mentrestant, a l'illa de Gran Canària continua el buidatge del campament del port d'Arguineguín, al sud, on arriben cada dia barcasses interceptades per la policia. Tant partits polítics insulars com diverses entitats humanitàries han denunciat les condicions precàries que pateixen els migrants en aquest campament. El govern espanyol està traslladant ara més de 2.000 migrants a una altra instal·lació amb tendes de campanya, situada en un antic polvorí de Defensa, amb l'objectiu de donar-los una primera assistència mèdico-higiènica i assessorament legal sobre la seva situació a Espanya.

Per això, des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) s'adverteix que al CATE, el nou centre temporal d'acollida en barracons, l'estada màxima dels migrants no hauria de superar les 72 hores, un període que nombrosos testimonis asseguren que a Arguineguín s'allarga durant dues i tres setmanes.