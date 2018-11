'Hackeig' a la cadena d'hotels més gran del món: les dades de 500 milions de clients podrien quedar al descobert

Les dades personals de més de 500 milions de persones podrien quedar al descobert després que uns 'hackers' hagin robat la base de dades de les reserves dels hotels Starwood, propietat de la cadena hotelera Marriott Internacional, i que sota el paraigües Starwood agrupa marques com els W Hotels o els Sheraton. Ha estat la mateixa empresa qui ha informat del robatori, després d'una investigació que es va iniciar al setembre.

La companyia ha explicat que algú no autoritzat havia copiat i xifrat la informació, amb accés a les dades d'Starwood des de 2014. Segons Marriott, la informació inclou noms, direccions postals, números de telèfon, direccions de correu electrònic, números de passaport, data de naixement i gènere, entre altres dades personals. La informació també podria incloure números de targetes de crèdit i dates de caducitat, però aquests números estaven xifrats, segons la cadena hotelera.

Una empresa amb més de 177.000 treballadors i 30 marques diferents

"Lamentem profundament que aquest incident hagi tingut lloc. Estem treballant per atendre els nostres hostes i per millorar la nostra seguretat. Estem dedicant els recursos suficients per a fer-ho", ha assegurat el president de la companyia, Arne Sorenson.

Marriott International te seu a Maryland, als Estats Units, i va ser fundada a Washington ara fa 91 anys, el 1927. Actualment te més de 177.000 treballadors i 30 marques diferents, entre elles el Ritz-Carlton. Incloses dins del paraigües d'Starwood, l'afectada pel hackeig, hi ha les marques St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Westin, Le Meridien, Tribute Portfolio, Aloft, Element, Four Points i Design Hotels.