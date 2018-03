A Mart hi viuen àliens verds o porpra?

Sempre és emocionant fer un examen. No importa com de bé sàpigues dissimular, els nervis sempre apareixen. I imagina’t que et fan una pregunta com aquesta:

"Hi ha àliens verds i també hi ha àliens porpra. Les dues frases següents són veritat:

Alguns àliens són verds, els altres són porpra.

Els àliens verds només viuen a Mart".

Per tant, deduïm lògicament que:

- Tots els àliens verds viuen a Mart.

- Alguns àliens porpra viuen a Venus.

- A Venus no hi viuen àliens verds.

- Tots els àliens porpra viuen a Venus.

- Només els àliens verds viuen a Mart.

És l’enunciat número 6 de les qüestions que valen 3 punts a la prova Cangur de segon de batxillerat i resumeix molt bé l’esperit i la personalitat d’aquesta 'festa-joc' que enguany arriba a la seva XXIII edició i que reuneix 110.000 inscrits –entre primària i segon de batxillerat– a tot Catalunya. Molts d’ells fan la prova en centres educatius d’arreu del país i d’altres en seus institucionals, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, on es reuneixen –repartits entre quatre de les seves sales– joves dels centres barcelonins Salvat Papasseit, Augusta, Miquel Taradell, Labouré, Príncep de Viana, Sant Ramon Nonat, Pablo Ruiz Picasso, Salesià Sant Josep i l’Institut Montjuïc.

Antoni Gomà, membre del comitè organitzador del Cangur des que va arribar a Catalunya l’any 1996, m’explica que la prova va arribar a l'Estat l’any 1994 gràcies al professor val·lisoletà Francisco Bellot, que va ser-ne l’impulsor i gràcies al qual es va estendre per tot el territori, excepte a Madrid i Andalusia, que fan pel seu compte proves equivalents. El Cangur es van inventar a França, com a imitació d’un concurs similar que feien a Austràlia. No calen gaire més pistes per deduir les motivacions del nom triat. Té abast internacional i, per exemple, a Rússia hi participen uns dos milions d’estudiants.

A la Sala Prat de la Riba de l’IEC, la considerada 'noble', observo els joves pocs minuts abans de començar. No se’ls nota especialment nerviosos, potser tan sols amb una mica de neguit. Sota el sostre de fusta massissa i al costat dels bustos de prohoms i literats com Francesc Eiximenis i Joan Lluís Vives, cadascú es concentra a la seva manera. Els uns pendents que no se’ls desenquadri el pentinat de futbolista, d'altres comentant la jugada i d'altres mirant les musaranyes. Com tota la vida, vaja. Em sorprèn no veure telèfons mòbils. Bon senyal, sens dubte. Toca vigilar que ningú es copiï, com tota la vida, també.

Mentre s’enfronten a les preguntes i les solucions, comentem amb Gomà la idiosincràsia del Cangur: “No són les mates curriculars del col·le”; és segurament la més eloqüent de les definicions. Es plantegen dilemes per resoldre pensant, emprant la lògica i el raonament, per resoldre’ls en el seu context, en un àmbit més llunyà que el pur resultadisme: “No es pot fer servir la calculadora, però tampoc els donaria gaires avantatges”.

Cada test consta de tres parts, amb preguntes de tres, quatre i cinc punts. La puntuació màxima són cent cinquanta punts. L’any passat a sisè de primària hi va haver setze màxims encertants (entre un total de 13.000 participants en aquest nivell) i només tenien quinze premis. Ho van resoldre de seguida, esclar, amb la satisfacció de l’èxit obtingut com a gran recompensa. A la prova de segon de batxillerat, la més difícil de resoldre, només hi ha hagut tres màxims encertants al llarg dels vint-i-tres anys d’història del Cangur.