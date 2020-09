Com serà la tornada a les aules?

L’objectiu és que l’escola mantingui la seva funció socialitzadora i de formació i, alhora, sigui un espai segur per als infants. Per això, i al marge de les mesures imprescindibles de mascareta, distància i higiene de mans, s’han anunciat algunes decisions que complicaran una mica el dia a dia dels centres escolars, com els torns per entrar al col·legi i sortir al pati o el fet que els infants tindran menys mestres i professors. No serà un curs fàcil

Com serà l’entrada als centres?

Ningú pot entrar si té una temperatura superior als 37,5º (es mesurarà a casa) o té símptomes com ara tos, mal de coll, congestió, diarrees, mal de cap o malestar.

Tothom a partir de sis anys ha d’entrar amb la mascareta posada.

Cada centre organitza les entrades i sortides en franges esglaonades de 10 minuts perquè no hi hagi aglomeracions a la porta.

Els pares es queden a l’entrada i no poden entrar al centre.

Com seran les classes?

Cada classe (alumnes i 1 professor) és un grup estable de convivència i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions ni distància. A l’ESO han de dur mascareta a classe, i a primària, en funció de la situació epidemiològica.

El Govern deixa en mans dels centres la recomanació que les ràtios no superin els 20 alumnes a primària i els 30 a l’ESO.

Cada docent només pot pertànyer a un grup estable. Els mestres i professors que treballin en diverses classes (els d’educació física, anglès o música, per exemple) han de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.

Hi ha gel hidroalcohòlic i sabó on sigui necessari per rentar-se les mans almenys cinc vegades al dia, i les classes es ventilen i desinfecten sovint.

Com serà el pati i el menjador?

Els alumnes han d’estar sempre amb el seu grup estable. Al menjador, es recomana un lloc fix per a cada alumne durant tot l’any.

No es pot compartir material de joc ni menjar.

Com serà el transport escolar?

La mascareta, obligatòria a partir dels 6 anys i recomanable dels 3 als 5 anys.

S’assigna un seient fix a cada alumne, que mantindrà durant tot el curs.

I si hi ha un cas de covid-19 al centre? Quan es tancaran escoles?

Si es detecta un contagi en una classe, tot el grup estable (la resta d’alumnes i el docent) haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies i a tots se’ls farà una prova PCR. Encara que aquesta prova els doni negatiu, hauran de mantenir la quarantena durant 14 dies.

Les classes seguirien via telemàtica durant el temps de quarantena. En el cas d’alumnes amb malalties cròniques o molt complexes, es valorarà fer formació online tot el curs.

Si dos membres de dos grups estables diferents donen positiu, s’aïllaran els dos grups durant 14 dies i es valoraran altres mesures, però només es tancarà un edifici o tot el centre si ho estableix el departament de Salut i si hi ha transmissió comunitària, però s’analitzarà cas per cas. Es considerarà que hi ha un brot al centre a partir dels tres casos positius i s’estudiarà quines mesures es prenen.

Ara bé, si hi ha un cas que només és sospitós i està a l’espera del resultat de la prova PCR, el seu grup estable no haurà de fer aïllament preventiu, ni tampoc els familiars amb qui convisquin els membres d’aquest grup.

Si tots els alumnes d’un centre estan en quarantena, l’escola es mantindrà oberta per garantir el servei de menjador. Si es decreten nous confinaments, les escoles també estaran obertes per acollir els fills dels treballadors que es consideren essencials. En tots dos supòsits, l’activitat lectiva es faria telemàticament.