Mascareta obligatòria, s’allarga la moratòria d’hipoteques i a les 22 h, Barça-Espanyol: les claus del dia, amb Antoni Bassas (08/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 8 de juliol del 2020. Avui farà una mica més de calor que ahir, tot i que el canvi es notarà especialment al Pirineu i a Ponent. A la tarda arribaran bandes de núvols prims per l'oest i podrien descarregar alguns xàfecs puntuals a les Terres de l'Ebre i al Pirineu occidental.

1. La mascareta serà obligatòria al carrer tot i la distància de seguretat. El Govern dirà avui si estén la mesura, ja vigent a Lleida, a tot Catalunya. El Procicat haurà d’aprovar aquesta mesura en una pròxima reunió extraordinària, probablement avui, però l’ús de la mascareta en qualsevol espai públic, sigui obert o tancat, i malgrat que es puguin mantenir els dos metres de distància, sembla imminent. Ho va avançar a primera hora la consellera Vergés a RAC1 i ho va rematar la consellera Budó al migdia: “Es decidirà l'obligatorietat de l’ús de la mascareta en espais públics i privats sense l’afegit de la distància de seguretat. És a dir, la mesura de la distància la trauríem i quedaria instaurada sempre l'obligatorietat de l’ús de la mascareta”.

Mentrestant, les dades de Ponent són preocupants: la xifra de nous positius continua a l’alça, amb 74 casos en només 24 hores –vinculats a almenys 14 brots actius–, i la taxa de contagis és 20 cops superior a la de la resta del país. Si l’evolució segueix empitjorant, el Govern no descarta ordenar el confinament domiciliari de la zona.

2. Ahir al Parlament es va celebrar un ple monogràfic sobre la gestió de la pandèmia a les residències de gent gran. El conseller El Homrani reconeix que va trigar a prohibir les visites a les residències i que si ho haguessin fet abans, “el pic de contagi no hauria sigut el mateix”. També considera que “els serveis socials i la dependència estan infrafinançats": "Si en volem fer un pilar, del benestar, com ho són les pensions, l’educació i la salut, el suport públic ha d’augmentar”.

3. El president del Brasil, Jair Bolsonaro, que durant mesos ha menystingut el risc de la pandèmia, va revelar ahir que té covid-19, un cop dilluns es va fer el test després d’experimentar una mica de tos i febre. “Estic bé. No hi ha motius per tenir por. És la vida”, va dir Bolsonaro, que en alguna ocasió s’havia referit a la malaltia com una “ gripezinha”.

4. Pel que fa a les conseqüències econòmiques de la pandèmia, el govern espanyol va anunciar ahir que la moratòria d’hipoteques i de crèdits s’allarga tot l’estiu. El govern espanyol també paralitza els desnonaments fins a l’octubre i injecta 1.770 M€ al transport.

5. En política, el govern espanyol ha sortit a separar Felip VI dels eventuals casos de corrupció del seu pare, el rei Joan Carles. La ministra Montero va dir: “Les actuacions judicials per part de tribunals de justícia d’altres països es dirigeixen a l’antic cap de l’Estat. No tenen cap repercussió o impacte sobre l’actual cap de l’Estat. A més, recordaran que quan es van començar a conèixer aquestes informacions va renunciar, de manera explícita, a l’herència que en el seu cas li pogués correspondre amb motiu d’aquesta fundació”.

El punt d’atenció són els 64 milions d’euros que el 2008 va ingressar a la banca Mirabaud a nom de la fundació Lucum, de la qual ell era el beneficiari. Ahir El Confidencial publicava un document en què es pot veure la firma del rei emèrit en un acord de l’any 2011 –quan encara era monarca– on també s’hi especifica que el seu fill Felip VI n’és el segon beneficiari.

6. Avui publiquem que el president Puigdemont mou peça per quedar-se la marca JxCat. Sol·licita un canvi de nom de la direcció al registre de partits, cosa que el PDECat considera irregular, segons explica la Núria Orriols.

En aquest sentit, Ferran Sáez Mateu publica un article dur contra aquest nou Junts per Catalunya de Puigdemont. Parla d’“un visible alleujament en el govern de Pedro Sánchez". "Ara ja respiren tranquils: no hi ha cap perill real a l’horitzó. Amb les restes de CiU dividides –de fet, desarticulades– l’únic núvol fosc potencial per als interessos de l’Estat seria una victòria clara d’ERC, és a dir, de l’independentisme, amb possibilitats de fer política més enllà de la rutinària roda de hàmster de les performances mediàtiques, mobilitzacions, etc.”

7. Continua sense haver-hi data per a la segona reunió de la taula de diàleg. La consellera portaveu, Budó, va demanar al govern espanyol que digui dia i hora per continuar el diàleg iniciat fa cinc mesos. Des de la Moncloa, però, demanen a JxCat i a ERC que aclareixin entre ells si volen mantenir una nova trobada al juliol. Consideren que el president de la Generalitat, Quim Torra, està “erràtic” i no deixa clares les seves intencions.

8. Google, Facebook i Twitter han anunciat que deixaran d’atendre temporalment les peticions de dades d’usuaris que els faci el govern de Hong Kong perquè estan revisant els efectes de la nova llei de seguretat aprovada per la Xina. Facebook ha advertit que en valorarà els aspectes relatius a drets humans abans de prendre una decisió.

9. Als Esports, aquesta nit, a les 10, tenim derbi: Barça-Espanyol. Si el Barça guanya, l’Espanyol baixarà a Segona aquesta nit mateix, després de 27 anys seguits d’estar a Primera.

10. Un últim apunt: després de setmanes de dubtes sobre el seu futur, ahir TV3 va confirmar que el Polònia i el serial Com si fos ahir es tornaran a emetre a partir de la primera setmana de novembre. La Corporació argumenta que arran de la crisi publicitària generada pel covid-19, que va comportar una caiguda “dràstica” dels ingressos, s’han hagut de revisar les partides de despeses destinades a producció audiovisual, amb la previsió de comptar amb 15 milions d’euros menys dels que s’havien pressupostat inicialment. I, per això, el Polònia i la novel·la de la tarda tornaran al novembre i no al setembre.

Fins aquí les claus del dia, tornem amb l’anàlisi d’aquí una estona.