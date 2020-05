Mascaretes obligatòries al carrer si no hi ha dos metres de distància i Trump diu que s’automedica i amenaça amb abandonar l'OMS: les claus del dia, amb Antoni Bassas (19/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dimarts, 19 de maig del 2020. Avui farà un dia bastant similar al d'ahir. El sol predominarà tot i algunes nuvolades de tarda en punts de muntanya. Al migdia farem un pas més cap a l'ambient d'estiu i les màximes pujaran un o dos graus respecte ahir. El pic de calor no arribarà fins divendres.

1. Si el ministeri de Salut ho accepta, dilluns que ve, 25 de maig, Barcelona i l’àrea metropolitana passaran a la fase 1 de desconfinament. Això és el que van demanar ahir el departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona al ministeri. Alba Vergés va declarar: “Aquelles últimes propostes d’aquesta fase 0 avançada, com Barcelona ciutat, la zona metropolitana nord i la zona metropolitana sud, creiem que també estan en condicions de poder passar a la fase 1 a partir de dilluns que ve”.

En la mateixa proposta, la conselleria també demana que el mapa de Catalunya quedi com veuen: les regions sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu avançarien cap a la 2. Si el ministeri de Salut ho accepta –s’ha de pronunciar, en principi, divendres–, Catalunya quedarà dividida en dos.

2. Repunt de víctimes a Catalunya, amb 112 noves morts. Després d’uns dies a la baixa, ahir es va tornar a superar la barrera de les 100 defuncions, 112, que eleven el total de víctimes a 11.666. Però, malgrat aquest increment al vespre, ahir al migdia es feia una lectura positiva de l’evolució de la pandèmia al conjunt de l’Estat. Fixint-se en aquesta dada: fa un mes i mig morien 11 de cada 100 persones que tenien la covid-19. Ara en moren 2 de cada 100.

3. La mascareta només serà obligatòria al carrer i als espais tancats quan no sigui possible garantir la distància mínima de seguretat, fixada en els dos metres (l’exemple més clar seria el transport públic). Així ho van pactar ahir el govern espanyol i les comunitats autònomes.

4. I la vacuna? Una de freda i una de calenta, diu Quim Aranda des de Londres. Els experiments amb micos de l’anomenat prototip d’Oxford han produït resultats desiguals, han punxat. Però l’empresa nord-americana Moderna va anunciar resultats provisionals “positius” de la primera fase de l’assaig en humans de la vacuna que va començar a experimentar el 16 de març. Amb tot, la informació es basa només en la reacció que s’ha produït en les primeres vuit persones a què es va inocular l’antídot. Tot i així, la reacció a la borsa va ser d’eufòria: Wall Street va tancar amb una pujada de gairebé el 4%, la més gran en setmanes, i aquest matí el Nikkei japonès ha rondat el 2%.

I ja que hem passat pels Estats Units, el president Trump ha dit aquesta matinada que ell s’automedica, que pren hidroxicloroquina des de fa una setmana, que es un remei que es dona per a la malària i que no hi ha evidència científica que serveixi pel covid-19, i ha dit que l’OMS és un titella de la Xina, de manera que ha tornat a amenaçar amb abandonar l'organisme i que els Estats Units deixin de donar-hi diners i fins i tot deixar de ser-ne membre.

5. Els exàmens de selectivitat, previstos per als dies 7, 8 i 9 de juliol, s’allargaran un dia més, fins al 10 de juliol, per garantir la nova distribució de les franges horàries dels exàmens per evitar aglomeracions. Els pròxims dies es farà públic aquest nou horari.

6. La cancellera Merkel i el president Macron han pactat un fons de recuperació de mig bilió d'euros. Proposen subvencions que es finançaran amb deute de la UE a canvi que els països facin reformes. Mig bilió no són els dos bilions que reclamaven el Parlament Europeu i el sud d’Europa, però ajudarà a moure les peces inamovibles d’uns Vint-i-set dividits. La proposta implica que la Comissió emeti deute per valor de 500.000 milions, creant un fons lligat al pressupost de la UE per als pròxims cinc anys. Com i quan arribarà això a la nostra butxaca està per veure.

7. Demà Pedro Sánchez intentarà que el Congrés li voti una pròrroga insòlita per la durada, d’un mes, de l’estat d’alarma. I encara no en té els vots. La Moncloa i ERC negociaran l’estat d’alarma fins al final. Ahir Laura Borràs explicava per què Junts per Catalunya tornarà a votar que no. “Els exigim que tornin immediatament les competències. No juguin més amb els conceptes. No hi pot haver cogovernança si hi ha una autoritat única, i per més que ho repeteixin no canviaran la realitat”.

8. Si pensàveu portar la canalla a casals d’estiu o a colònies, us interessaran les explicacions que vam obtenir de Georgina Oliva, secretària d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, davant la pregunta de si podem dir amb tota seguretat que hi haurà casals i colònies aquest estiu: “El que podem dir és que estem treballant perquè si es donen les condicions adequades pugui haver-hi activitats de lleure. Distàncies de seguretat de dia i de nit, nens en grups de deu, sempre els mateixos grups, i jocs sense contacte físic.

Sobre campus de futbol, que a Catalunya mouen unes 5.000 criatures, cal preguntar les condicions a la secretaria de l’Esport, però de moment el futbol quedarà reduït als rondos, com els d'ahir del Barça.

9. El primer equip va dividir-se en grups de fins a deu jugadors, tal com marca el protocol. La sessió va consistir en rondos, jocs de posició i uns exercicis d’associació amb la pilota entre els futbolistes, coincidint amb el primer dia d’entrenaments en grup.

10. Les eleccions basques i gallegues ja tornen a tenir data. El lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, van anunciar ahir la convocatòria de comicis per al 12 de juliol. S’hi hagués un rebrot, s’haurien d’anul·lar, i hi ha dubtes sobre com es farà la campanya electoral i la votació.

11. Us recomanem l’article de l’historiador Joan B. Culla, sobre les manifestacions de cayetaners i coronapijos de Madrid. Diu Culla que els crits de llibertat han volgut dir sempre que manen els seus i que prevalen les seves idees, sigui com sigui que hagin conquerit el poder. Tota la resta és tirania, per molta legitimitat electoral que tingui. Crec que seria un error pensar que les protestes en qüestió expressen tan sols fatiga després de tantes setmanes de reclusió. Des del butlletí electrònic de la FAES, el think tank d’Aznar, comparen el confinament amb un segrest a mans d’ETA i agiten l’espantall d’una reforma constitucional inspirada per Sánchez i Iglesias que liquidaria la monarquia, obriria les portes al separatisme i substituiria l’actual model econòmic per un de decididament “chavista”.

A la contraportada, Miquel Ferreres ironitza sobre la passivitat policial davant les protestes de la dreta i la ultradreta: “Com que no ens atrevim a enviar els de la porra, ho podríem arreglar obrint les marisqueries”.

I fins aquí les claus del dia. Tornarem més tard amb l’anàlisi de l’actualitat. Que tingueu un bon dimarts.