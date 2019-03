Mata el marit amb més de 20 cops de martell, passa vuit anys a presó i ara un tribunal ordena la revisió del judici

Li va obrir el cap amb un martell fins a deixar la taula de la cuina i el terra ple de sang. Sally Challen li va anar clavant sistemàticament cops al marit, Richard, un darrere d'un altre, fins a més de vint vegades, segons l'autòpsia. Després, per assegurar-se que l'havia mort, li va col·locar un pany de cuina a la boca. Era un plujós matí d'agost del 2010. L'escenari, un poblet dels suburbis de Londres. Llavors ella tenia 56 anys. Ell, 61. I des dels 15 que aguantava la tortura psicològica, els abusos i de vegades, les violacions punitives del seu marit.

Aquell matí, Richard li havia demanat ous amb bacon per esmorzar i ella, com feia sempre, submisa, va sortir a comprar les viandes. Quan va tornar, Sally va començar a sospitar. Segons el seu testimoni durant el judici, que es va celebrar el 2011, va tenir la sensació que ell se n'havia volgut desfer, d'ella, uns minuts, perquè pogués fer la seva, com de costum. Va mirar el mòbil del marit, va comprovar que havia estat parlant amb una dona a través d'un servei d'afers extramaritals i, d'acord amb les informacions publicades aquest divendres per tota la premsa britànica, Richard li va dir: "No em preguntis res, Sally."

No ho va fer. Li va servir l'esmorzar, i mentre ell en donava compliment, per darrera, ella li va començar a esclafar el cap. Després va embolicar el cos en unes cortines i llençols vells i va acabar de rentar els plats. Tot seguit, Sally va tornar a la casa que ella havia comprat feia menys d'un any i en què vivia amb el seu fill, David, molt propera, i a on s'havia mudat temporalment en un intent de posar distància amb el seu home, propietari d'una concessionària de cotxes però ja retirat.

L'endemà de l'assassinat, Sally Challen va dur el seu fill, llavors de 23 anys, a la feina i després de dir-li "saps que t'estimo, oi?", se'n va anar cap a Beachy Head, un ben conegut penya-segat sobre el Canal de la Mànega, a prop de Dover, amb més de cent metres d'alçada. Des d'allí va trucar a un cosí seu, va confessar el crim i li va dir que tenia intenció de suïcidar-se. El cosí, i un equip de prevenció de suïcidis a què ell va alertar, van evitar el salt mortal. Van ser més de tres hores de pacient tasca de consol i ajuda psicològica, segons els articles que es van publicar el 2010.

651x366 Activistes per la llibertat de Sally Challen es manifesten, dijous, davant del tribunal de Londres on s'ha fallat l'apel·lació / DAILY MAIL Activistes per la llibertat de Sally Challen es manifesten, dijous, davant del tribunal de Londres on s'ha fallat l'apel·lació / DAILY MAIL

Arrestada sota sospita d'assassinat, va ser condemnada el 2011 a passar un mínim de 22 anys a la presó, sentència que més tard es va reduir a 18. Com a mínim, 2028 era el més d'hora que podria sortir de la presó. Però aquest dijous, un tribunal d'apel·lació de Londres ha fallat que Sally Challen té dret a un nou judici. El cas ha estat històric al Regne Unit i aquest divendres, quatre dels sis diaris nacionals, duen la foto d'ella a la primera pàgina. La raó és que els jutges d'apel·lació han considerat per primer cop un dels arguments claus de la defensa: l'anomenat eximent per "control coercitiu", conducta abusiva destinada a danyar, castigar o espantar la víctima i que es considera una forma de violència domèstica. En una entrevista a 'The Times', David Challen es mostrava aquest divendres confiat en les possibilitats que sa mare sigui aviat lliure.

De moment, però, Sally continua a la presó de dones de Bronzefield, a 15 quilòmetres de la seva antiga residència, al poble de Claygate, poc més enllà de Twickenham, al sud-oest de Londres, on Anglaterra juga els partits com a local del Sis Nacions. Des de la presó, Sally va escoltar el veredicte per vídeoconferència. I va arrencar a plorar. Ara, el seu equip legal demanarà que acceptin el càrrec d'homicidi –que té una qualificació penal diferent de l'assassinat– i el seu fill, David, demanarà també la llibertat sota fiança o amb mesures cautelars. "Ma mare mereix ser lliure. Mai no ho ha estat des que va conèixer al meu pare, als 15 anys", ha dit en una intevenció a Sky News.

651x366 David Challen, fill menor de Sally i Richard David Challen, fill menor de Sally i Richard

Des del primer dia Sally Challen va admetre el crim però nega l'assassinat argumentant que no era responsable dels seus actes per l'abús sistemàtic, físic i psicològic, que ha patit durant quasi quatre dècades. Harriet Wistrich, la seva advocada, ha defensat el cas a partir d'una llei aprovada el 2015 que reconeix el "control coercitiu" com a delicte. Un dels elements claus d'aquest reconeixement és que no és necessari que aquest control impliqui un perill imminent per a la vida de la dona maltractada. "La violència domèstica no és només un ull blau, cops o braços trencats", ha dit Wistrich. Un dels càstigs a què Richard va sotmetre Sally va ser l'esmentada violació punitiva. En una ocasió, segons l'advocada, simplement per deixar-se besar en les galtes per un amic.

Fonamental per a la decisió dels jutges ha estat l'evidència de dos trastorns mentals presentades per dos psiquiatres forenses en la vista d'apel·lació, atenuants que no s'havien considerat en el judici original. La situació emocional de Sally Challen dins del seu matrimoni equivalia, segons el dictamen que ordena la revisió del procés, a la "d'un presoner de guerra".

La parella es va conèixer quan ella tenia 15 anys i ell poc més de 20. Es van casar el 1979. Infidelitats de tota mena i contínues visites a prostíbuls no van ser impediment perquè continuessin junts ininterrompudament fins al 2009, quan arran d'una estafa que Richard va cometre el 2005, i per la qual va ser condemnat a 51 setmanes de presó suspesa, ella va començar a fer passes per separar-se'n.

Amb diners d'una herència es va comprar la casa a què se'n va anar minuts després de matar el marit. El mateix any 2009 que es va separar, ella va voler tornar amb el marit. I van acordar la reconciliació amb la condició, imposada per Richard, que ella signés un acord post-nupcial en què Sally renunciava a la major part del valor de la casa familiar (1.2 milions d'euros) i altres consideracions: com ara, per exemple, que no l'interrompés mai. I una altra de les condicions era, segons les proves dels atestats policials, que ella li fes l'esmorzar. Just el darrer acte de submissió que va tenir cap al marit. La revisió del judici tindrà lloc abans de l'estiu.