Matí sense grans aglomeracions al metro de Barcelona

Les imatges d'ahir d'aglomeracions a primera hora del matí en algunes línies de metro, sobretot la L1 i la L5, no s'han repetit en el segon dia laborable d'alerta sanitària. Com a mínim no en la mateixa magnitud. La decisió de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de reforçar amb més metro la franja horària anterior a les set ha servit per descol·lapsar estacions com Sagrera o Diagonal. Així ho ha explicat la responsable d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, que ha assegurat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que hi ha hagut una baixada del 55% dels usuaris i que no s'han produït aglomeracions. "Estem reforçant aquestes hores", ha assegurat en referència a la primera hora del dia, que ahir va concentrar molts usuaris que van decidir avançar la seva entrada a la feina.

"No s'han produït aglomeracions, la demanda s'ha reduït i ha estat esglaonada", ha assegurat TMB a través de Twitter. El consistori explica que el que va passar ahir, amb les imatges de gent molt junta en alguns metros, és que encara no tenien identificada la primera hora del matí com una franja de molta demanda i que per això avui s'ha reforçat.

Així, segons dades de TMB, el nombre d'usuaris al metro de Barcelona ha baixat un 82% fins a les 10 d'aquest dimarts respecte a un dia habitual, en el segon dia d'estat d'alarma a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Respecte al servei de bus, avui al matí s'han registrat un 10% o 15% dels passatgers habituals, i han posat en servei el 63,5% dels vehicles.

Continua la baixa afluència d'usuaris a la xarxa de #metrobcn: fins a les 10h, un 82% menys que un feiner. Ahir era el 75% menys. Fotos de la L1 i la L9/10 Sud fa una estona. #quedatacasa #joemquedoacasa #COVID19 pic.twitter.com/31idC8eQuG — TMB (@TMB_Barcelona) March 17, 2020

També ha baixat l'afluència d'usuaris a Rodalies. Durant aquest matí s'ha registrat una reducció de demanda del 80% del servei. Mantenint l'oferta del 100% del servei s'ha permès que no se superi l'ocupació del 33% que marquen les autoritats. A les estacions només es presta atenció als clients en aquelles taquilles que tenen elements de separació entre el personal de Rodalies i el client per seguir amb les indicacions de les autoritats sanitàries. A més, han demanat que els bitllets s'adquireixin mitjançant targeta bancària a les màquines d'autovenda o per l'aplicació mòbil.



651x366 Estacions de Rodalies més buides Estacions de Rodalies més buides

La tinent d'alcalde d'Urbanisme també ha refermat la decisió anunciada ahir de cancel·lar el servei del Bicing, on, ha dit, no es poden assegurar les condicions higièniques necessàries per evitar contagis de coronavirus. Per això ha fet una crida a les empreses que gestionen les motos compartides a prendre la mateixa decisió. De moment, però, Cooltra, que amb 2.300 motos és la companyia que disposa de més vehicles compartits a la ciutat, continua operant. Segons han explicat fonts de l'empresa a l'ARA, ho fan per atendre les persones que per motius de força major necessiten desplaçar-se, i asseguren que aquest matí encara no havien rebut cap notificació del consistori. Sí que han aturat la seva activitat de sharing empreses com Bird i Jump, i la resta asseguren que operen amb mesures extres d'higiene.

D'altra banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que el trànsit a les 8 del matí als principals accessos de l’àrea metropolitana de Barcelona s'havia reduït: el de sortida, un 38,4% i el d'entrada, un 44,7%.

140 denúncies per comportament incívic

De moment la policia catalana ha posat més de 140 denúncies per comportament incívic. L’intendent dels Mossos d’Esquadra, Josep Antoni Saumell, ha explicat a Catalunya Ràdio que "la immensa majoria de persones i locals compleixen les mesures, però hi ha un petit grup de persones que, per la raó que sigui, intenten saltar-se la norma". A més, ha felicitat la població de la conca d'Òdena perquè el confinament està funcionant "extraordinàriament": "La comprensió de la gent és altíssima, i és una situació dura". Saumell ha dit que un confinament complet de la població podria ser per al cos fins i tot més senzill que el d'una zona concreta.