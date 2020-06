Menys aparcament gratuït al carrer: Barcelona suma 10.000 places d'àrea verda

L'àrea verda d'aparcament a Barcelona creixerà properament amb 10.000 noves places perquè puguin estacionar-hi els veïns. L'anunci del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, respon a l'estratègia del govern municipal avançada per l'ARA d'acabar amb les grans zones d'aparcament gratuït en barris perifèrics per facilitar les places als residents, que molts cops veien impossible deixar el cotxe al barri. El desplegament de l'àrea verda es repartirà en sis districtes: les Corts, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi. Collboni ha especificat que es tracta d'espais que molts conductors de fora feien servir il·limitadament i que l'arribada de l'àrea verda ha estat "llargament reivindicada" pels veïns.

Barcelona té ara 49.823 places d'estacionament regulat en superfície per a cotxes –7.716 d'àrea blava i 3.290 d'àrea exclusiva per a residents (verda)– i es calcula que encara queden 55.905 places d'aparcament no regulat a tota la ciutat. El govern d'Ada Colau veu l'ampliació de les zones verda i blava com una manera perquè progressivament el vehicle privat perdi pes en els desplaçaments en favor d'altres mitjans de transport públic.

A banda de les 9.558 places que es regularan com a nova àrea verda, Collboni ha dit que se senyalitzaran 3.186 places d'estacionament per a motos. La tria de les zones més perifèriques s'ha fet prioritzant on la regulació pot beneficiar més els residents i on s'ha notat un augment de vehicles de fora durant la desescalada per la crisi del covid-19, ha explicat.

La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha afegit que si bé es constata un repunt del vehicle privat, sobretot per l'augment de l'activitat econòmica i el moviment de mercaderies, el transport públic "no ha tingut un creixement tan ràpid", com sembla que passa en altres ciutats europees de la dimensió de Barcelona. Actualment, la demanda del transport públic a la ciutat se situa al 40%, malgrat que l'oferta ja és del 100%.

Amb l'objectiu d'afavorir la confiança en l'ús prioritari del transport públic, Alarcón ha explicat en declaracions recollides per l'ACN que el govern de la ciutat està apostant per mesures de seguretat i desinfecció, com per exemple l'ús dels rajos ultraviolats o els viricides en l'aire tant del metro com del bus. "Volem recuperar els percentatges d'ús del transport públic que hi havia abans de la pandèmia".