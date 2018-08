Menys turistes a les costes catalanes aquest juliol

Més de 2 dos milions de viatgers van fer estada a les comarques catalanes durant el mes de juliol passat. La xifra suposa un descens de visitants respecte als registres del mateix mes de l’any passat. En concret, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la baixada ha sigut del 3,6%. És una disminució que la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona atribueix a “la recuperació turística de països com Turquia, Egipte i Grècia, a la turismofòbia, a la situació política i a les vagues dels treballadors de les companyies aèries”, segons explicava ahir l’entitat.

De fet, el descens de viatgers respecte al 2017 s’ha registrat tant en el cas del turisme estranger -que ha caigut un 3,9%-, com en el del turisme domèstic -amb una caiguda del 3%-. A més, tot i que el turisme català ha crescut, l’arribada de la resta de visitants espanyols ha baixat un 11%, segons les últimes dades de l’INE. És un descens que, segons el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, es podria atribuir a la situació política de Catalunya. “La raó per la qual una persona decideix no venir no la podem saber mai i hi poden haver múltiples factors. Però és cert que el Procés pot haver afectat el turista procedent de l’Estat, que, com a resposta a la situació política, hagi decidit no viatjar a Catalunya”, va indicar.

Per contra, Sabrià va descartar que el Procés català hagi afectat “gens ni mica” el turisme internacional i va posar un exemple: “Quan la gent viatja a Cuba no té en compte que és una dictadura. Si es mogués per sentiments polítics, no hi aniria”. Sabrià, en canvi, sí que considera que van influir negativament les imatges de la policia carregant contra ciutadans durant el referèndum de l’1-O. Tot i això, va apuntar que, en funció de la zona turística catalana, hi ha més o menys turistes espanyols, però que en general “representa un percentatge baix”. Segons les dades de l’INE, dels més dels dos milions de turistes que va rebre Catalunya al juliol, un 14% procedien de l’Estat.

Descens del turista estranger

Pel que fa a les pernoctacions als hotels de turistes estrangers, a Catalunya van caure un 6,2% al juliol, en comparació amb el mateix mes del 2017, mentre que el percentatge de visitants espanyols va baixar un 7,2%. Malgrat la disminució, Catalunya al juliol es va situar com la segona destinació preferida dels estrangers amb un 20,7% de totes les pernoctacions dels no residents a Espanya, només per darrere de les Balears.

Dels més de dos milions de turistes que va rebre Catalunya al juliol, un 35% van escollir la capital catalana, seguida de la zona de la Costa Brava -un 20%-, la costa de Barcelona -19%-, la Costa Daurada -un 17%- i els Pirineus -un 3%-. El perfil del turista són parelles i famílies catalanes i persones de nacionalitat francesa, espanyola, russa, britànica i alemanya. La durada mitjana de la seva estada oscil·la entre els dos i els quatre dies.

La majoria d’operadors turístics encara no tenen les dades actualitzades d’aquest mes d’agost, perquè tot just va acabar ahir. Però la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona calcula almenys que en el cas de la Costa Brava l’ocupació registrada es trobaria entre el 80% i el 88% del total, i assegura que “alguns empresaris hotelers han hagut de fer ofertes per acabar d’omplir” i que “això ha fet caure el preu mitjà per habitació” en alguns dels establiments.

Pel que fa al mes de setembre, que tot just avui comença, i segons les dades obtingudes de les onze associacions que formen part de la federació gironina, la previsió a hores d’ara és que l’ocupació a la Costa Brava oscil·li entre el 55% i el 80% -en funció de la zona- i que caigui el nombre de places ocupades entre un 5% i un 10% durant la segona quinzena de setembre.

Per la seva banda, el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, creu que s’han de tenir totes les dades abans de valorar aquesta temporada d’estiu, que encara està oberta. “Creiem que l’agost serà semblant al de l’any passat, i veurem què passa al setembre, perquè molta gent compra a l’últim minut i decideix en funció de la climatologia”.

Sabrià va subratllar que el més important per als hotels no és tan l’ocupació dels llits disponibles als seus establiments, sinó la facturació al final de temporada. “Pots tenir una ocupació més baixa però vendre les habitacions a un preu més alt i, per tant, ingressar més diners, o al revés. Al final l’única xifra real és la facturació, que marca si has ingressat més o menys que l’any anterior, i si les inversions fetes s’han amortitzat”, va concloure.